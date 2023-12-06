Происшествия
46 минут назад
Жена, дочь и сын погибшего в траншее каменщика получили 1,5 миллиона рублей
Уголовное дело по факту происшествия ещё расследуют.
Cемье работника ООО «Гамма», погибшего 15 августа этого года при производстве работ в траншее в результате обрушения грунта, выплачена компенсация в 1,5 миллиона рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина с октября 2017 года работал в ООО «Гамма» каменщиком 3 разряда. 29 июля 2023 между ГУЗ «Елецкая городская больница №1 имени Н.А. Семашко» и ООО «Гамма» был заключен контракт на проведение строительных работ.
Днем 15 августа на территории городского больничного комплекса в Ельце при проведении этих работ произошел обвал грунта. Под слоем почвы оказался 35-летний каменщик подрядной организации, выполнявший земляные работы на глубине почти 4 метра. В результате асфиксии, вызванной сдавливанием, потерпевший скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Происшествие было квалифицировано как несчастный случай на производстве. По результатам расследования было установлено, что его причинами явилась неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, необеспечении безопасности строительного производства, выполнения технологических решений проекта производства работ, соответствующего уровня контроля за состоянием условий и охраны труда, за соблюдением инструкций по охране труда подчиненным персоналом, обеспечением и применением работниками средств индивидуальной защиты.
Постановлениями Государственной инспекции труда в Липецкой области от 12 сентября 2023 года к административной ответственности по частям 1, 3 и 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ привлечено юридическое лицо ООО «Гамма».
А 18 августа 2023 года по данному факту следственным отделом по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), которое сейчас ещё находится в стадии расследования.
В свою очередь прокуратура обратилась с иском в суд о компенсации морального вреда потерпевшим — жене каменщика и его двоих детям: 14-летней дочери и 5-летнему сыну.
В результате каждому из потерпевших присудили компенсацию морального в 500 000 рублей — а всего оставшейся без основного кормильца семье предприятие выплатило 1,5 миллиона рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина с октября 2017 года работал в ООО «Гамма» каменщиком 3 разряда. 29 июля 2023 между ГУЗ «Елецкая городская больница №1 имени Н.А. Семашко» и ООО «Гамма» был заключен контракт на проведение строительных работ.
Днем 15 августа на территории городского больничного комплекса в Ельце при проведении этих работ произошел обвал грунта. Под слоем почвы оказался 35-летний каменщик подрядной организации, выполнявший земляные работы на глубине почти 4 метра. В результате асфиксии, вызванной сдавливанием, потерпевший скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Происшествие было квалифицировано как несчастный случай на производстве. По результатам расследования было установлено, что его причинами явилась неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, необеспечении безопасности строительного производства, выполнения технологических решений проекта производства работ, соответствующего уровня контроля за состоянием условий и охраны труда, за соблюдением инструкций по охране труда подчиненным персоналом, обеспечением и применением работниками средств индивидуальной защиты.
Постановлениями Государственной инспекции труда в Липецкой области от 12 сентября 2023 года к административной ответственности по частям 1, 3 и 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ привлечено юридическое лицо ООО «Гамма».
А 18 августа 2023 года по данному факту следственным отделом по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), которое сейчас ещё находится в стадии расследования.
В свою очередь прокуратура обратилась с иском в суд о компенсации морального вреда потерпевшим — жене каменщика и его двоих детям: 14-летней дочери и 5-летнему сыну.
В результате каждому из потерпевших присудили компенсацию морального в 500 000 рублей — а всего оставшейся без основного кормильца семье предприятие выплатило 1,5 миллиона рублей.
Правда
007