В Липецкой области рекордный показатель занятости

Уровень трудоустройства в регионе составил 80%. С начала года в Кадровые центры «Работа России» обратились более 25 тысяч человек, из них трудоустроено более 20 тысяч.

Уходящий год в Центре занятости Липецкой области называют годом модернизации. Свою работу начали 11 новых кадровых центра, а всего с 2021 год открыты 16. Часть из них модернизирована по национальному проекту «Содействие занятости», семь — по инициативе губернатора за счет средств областного бюджета. При этом в Липецкой области такие центры объединятся с офисами «Мои документы», что позволяет получать целый спектр услуг в одном месте.Может быть и поэтому, в числе самых востребованных мер поддержки занятости, предлагаемые государством соцконтракты и субсидии на открытие собственного дела.Соцконтракт предполагает 350 000 рублей дотации на открытие своего дела, но получить ее могут лишь малоимущие. Второй вариант — субсидия на открытие дела в 145 560 рублей, и здесь не требуется справка о доходах.По наблюдениям специалистов Центра занятости, подобные меры соцподдержки чаще всего выбирают те, кому около 30 лет. Причем направления, в котором они собираются работать самые разнообразные: выпечка, мыловарение, растениеводство, выращивание клубники, косметология, фотостудии.Евгения Шишлова 15 лет занимается фитнесом, работала в различных клубах. Знакомые рассказали ей о соцконтракте. И она решила открыть свое дело.— О соцконтракте мне рассказала коллега. Я не поверила, думала, странно, чтобы государство помогало такой суммой. Оказалось, что это именно так. Это хороший старт, чтобы начать свое дело, — уверена Евгения.Оформить контракт оказалось довольно легко. Евгения получила деньги, которые потратила на аренду и обустройство фитнес-студии, а также на оборудование.Студия йоги и танцев на улице Минской работает уже полгода. В ней занимаются дети и взрослые, всего шесть групп.— Очень хорошо, что открылся такой небольшой клуб. Можно даже с соседями утром прийти и позаниматься, — говорит клиентка Евгении Шишловой Елена.Хотя студия работает всего полгода, Евгения уже думает о расширении бизнеса, толчком для которого стал соцконтракт: «Когда есть такая программа, ощущаешь серьезную поддержку».— Кто-то выходит из тени. Например, человек занимался своим маленьким хобби, получал неофициальный доход. Благодаря поддержке он понял, что сможет оказывать услуги на более высоком уровне, получать больший доход и платить налоги — работать на свое будущее, — так объясняет популярность соцконтрактов директор Центра занятости Липецкой области Мария Маслакова.Стоит отметить, что в регионе выросло и число вакансий — их уже 17 000. Около 70% из них рабочие. Желающим предлагают варианты переобучения, — тогда можно присмотреться и к руководящим должностям. С начала года подали заявки более 2,2 тысяч жителей Липецкой области.— Человек приходит в МФЦ для оформления документов и в это же время может ознакомиться с полным банком вакансий, — говорит Мария Маслакова о еще одном преимуществе объединения Центров занятости и МФЦ.Кстати, до конца года в регионе откроется еще 4 кадровых центра. Плюс Центр молодежной карьеры в Липецке. Его клиентами станут липчане в возрасте от 14 до 35 лет. Это будет место, где школьники и студенты смогут обсудить новые проекты, погрузиться в мир профессий с помощью виртуальной реальности, принять участие в мастер-классах.