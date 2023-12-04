Происшествия
сегодня, 11:51
39-летняя женщина зарубила мать топором и попыталась скрыться в Волгоградской области
Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве матери. ее проверят на вмесняемость.
2 декабря в жилом доме на улице 8 Марта поселка Добринка было обнаружено тело 70-летней женщины с рубленными ранами головы. В доме правоохранители нашли топор, которым убили женщину и улики, позволившие сделать вывод о причастности к преступлению 39-летней дочери погибшей.
«В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана в Волгоградской области, куда она отправилась с целью скрыться от следствия, и доставлена в региональный СК России. Следователем решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Для выяснения обстоятельств убийства проводит комплекс действий и судебных экспертиз, в т. ч. для установления вменяемости задержанной женщины.
Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
«В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана в Волгоградской области, куда она отправилась с целью скрыться от следствия, и доставлена в региональный СК России. Следователем решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Для выяснения обстоятельств убийства проводит комплекс действий и судебных экспертиз, в т. ч. для установления вменяемости задержанной женщины.
Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
Пессимист
Лиза