39-летняя женщина зарубила мать топором и попыталась скрыться в Волгоградской области

Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве матери. ее проверят на вмесняемость.

2 декабря в жилом доме на улице 8 Марта поселка Добринка было обнаружено тело 70-летней женщины с рубленными ранами головы. В доме правоохранители нашли топор, которым убили женщину и улики, позволившие сделать вывод о причастности к преступлению 39-летней дочери погибшей.



«В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана в Волгоградской области, куда она отправилась с целью скрыться от следствия, и доставлена в региональный СК России. Следователем решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Для выяснения обстоятельств убийства проводит комплекс действий и судебных экспертиз, в т. ч. для установления вменяемости задержанной женщины.



Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области

