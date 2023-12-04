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39-летняя женщина зарубила мать топором и попыталась скрыться в Волгоградской области

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#убийство
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39-летняя женщина зарубила мать топором и попыталась скрыться в Волгоградской области

Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве матери. ее проверят на вмесняемость.

2 декабря в жилом доме на улице 8 Марта поселка Добринка было обнаружено тело 70-летней женщины с рубленными ранами головы. В доме правоохранители нашли топор, которым убили женщину и улики, позволившие сделать вывод о причастности к преступлению 39-летней дочери погибшей.
  
«В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана в Волгоградской области, куда она отправилась с целью скрыться от следствия, и доставлена в региональный СК России. Следователем решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области. 

Для выяснения обстоятельств убийства проводит комплекс действий и судебных экспертиз, в т. ч. для установления вменяемости задержанной женщины.

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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#убийство
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Комментарии (2)

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Пессимист

8 минут назад
Наверное отличницей в школе была, знала, что все преступники раньше подавались в бега на Дон или Волгу
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Лиза

56 минут назад
Ужас!!!
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