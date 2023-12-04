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Пьяного водителя оштрафуют за повреждение дороги и обвинили по уголовное статье

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#пьяное вождение

Елецкие полицейские возбудили уголовное дело за повторное пьяное управление автомобилем в отношении 30-летнего жителя города. Кроме того, ему грозит штраф за повреждение дороги и конфискация автомобиля.

О пьяном водителе, наехавшем на бордюр,  полицейским сообщили жители Ельца. Прибывший на место происшествия наряд ДПС задержал водителя: у него были явные признаки опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался и полицейские изъяли его автомобиль.

При проверке документов, автоинспекторы установили, что водитель уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года.  

— Теперь водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет. Сотрудники ДПС также составили административный протокол за повреждение дорог или других дорожных сооружений, что предполагает штраф в пять тысяч рублей. Кроме того, в случае вынесения обвинительного приговора по уголовному делу, автомобиль ельчанина может быть конфискован, — сообщает пресс-служба областного управления МВД. 

1197
#пьяное вождение

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