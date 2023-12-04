Пьяного водителя оштрафуют за повреждение дороги и обвинили по уголовное статье

Елецкие полицейские возбудили уголовное дело за повторное пьяное управление автомобилем в отношении 30-летнего жителя города. Кроме того, ему грозит штраф за повреждение дороги и конфискация автомобиля.





В вашем браузере отключен JavaScript

О пьяном водителе, наехавшем на бордюр, полицейским сообщили жители Ельца. Прибывший на место происшествия наряд ДПС задержал водителя: у него были явные признаки опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался и полицейские изъяли его автомобиль.



При проверке документов, автоинспекторы установили, что водитель уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года.



— Теперь водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет. Сотрудники ДПС также составили административный протокол за повреждение дорог или других дорожных сооружений, что предполагает штраф в пять тысяч рублей. Кроме того, в случае вынесения обвинительного приговора по уголовному делу, автомобиль ельчанина может быть конфискован, — сообщает пресс-служба областного управления МВД.



