Происшествия

сегодня, 08:25

Пожарные спасли кота из горящей комнаты

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#пожар
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Пожарные спасли кота из горящей комнаты

Животное спряталось во время пожара.

2 декабря в селе Большой Хомутец Добровского района загорелся дом. Как сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, строение тушили спасатели ПЧ №39 и подразделение МЧС.

— На момент прибытия спасателей горела комната площадью 6 кв.м. Благодаря слаженным действиям сотрудников пожарной части №39 и их коллег из МЧС огонь удалось быстро потушить. Во время пожара спасен кот, который спрятался в горящей комнате, — сообщили в УГПСС.
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#пожар
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Комментарии (1)

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Я

56 минут назад
Во новость кота спасли надо по телеку показать а дом сгорел
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