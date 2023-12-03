Пожарные спасли кота из горящей комнаты

Животное спряталось во время пожара.

2 декабря в селе Большой Хомутец Добровского района загорелся дом. Как сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, строение тушили спасатели ПЧ №39 и подразделение МЧС.



— На момент прибытия спасателей горела комната площадью 6 кв.м. Благодаря слаженным действиям сотрудников пожарной части №39 и их коллег из МЧС огонь удалось быстро потушить. Во время пожара спасен кот, который спрятался в горящей комнате, — сообщили в УГПСС.

