В Усмани нацпроекты нацелены на охрану здоровья детей и образование

Два крупных проекта в Усмани реализованы по национальным программам «Здравоохранение» и «Образование»

В 2019 году в России началась реализация важных нацпроектов – «Здравоохранение» и «Образование». Благодаря им в нашем регионе появились новые ультрасовременные объекты, как в медицине, так и в образовании. GOROD48 побывал на двух таких объектах в Усмани.Усманская школа №4 имени академика Николая Басова расположена в новом микрорайоне, по соседству с не так давно построенной церковью и современной детской поликлиникой. Большая школа, оснащенная по последнему слову образовательных программ, открыта 1 сентября 2020 года. В школе, разделённой на младшую и старшую, современный дизайн и мебель. Есть при школе бассейн, игровые площадки на улице, футбольное поле с искусственным травяным покрытием, волейбольная, баскетбольная площадки, теннисный корт. В школьном дворе оборудован автогородок.В школе имени Басова — отлично оборудованный физический класс, лаборатория для занятия химией и биологией, медицинский, педагогический классы, и класс робототехники. Обедают дети в большой красивой, современно-оснащенной столовой.Так как школа носит имя известного уроженца Усмани Николая Басова — нобелевского лауреата по физике, в ней можно встретить его портреты, в том числе выполненные в стиле городского граффити.На одном этаже коридор отделан как зона отдыха с космическим дизайном — иллюминаторы на стенах с видом в космос, к потолку подвешены кресла-качалки, создающие эффект невесомости. Дети отдыхают здесь на переменках с большим удовольствием. В рекреации второго этажа установлен скалодром, есть места для игры в дартс, оборудованы коридоры и шведскими стенками.Наш визит в школу совпал с проводившейся в ней компьютерной олимпиадой, и мальчишки, не замечая репортеров, находились в пылу борьбы за победу. Группа поддержки болела за ребят в коридоре. А в кабинете неподалеку шел урок химии, в музыкальной комнате дети разучивали новогодние песни.- Школа строилась по нацпроекту «Образование». Строительство шло быстро с 2019 по 2020 год, — рассказал директор школы Дмитрий Демихов. – Рассчитана она на 800 учеников. Учатся здесь не только дети из Усмани, но и из соседних сел. Их доставляют школьные автобусы. Таких детей у нас около 150. Второй смены в нашей школе нет, дети занимаются в одну смену.По словам директора, педагоги школы и ее ученики уже начали побеждать во всевозможных конкурсах.— Наш учитель изобразительного искусства Ольга Афанасьева в этом году вошла в пятерку победителей конкурса «Учитель года», мы стали одними из победителей конкурса «Безопасная дорога — детям 2023», заняв второе место. Второе место наш ученик занял в конкурсе «IT-семья», Диплом второй степени у нас и в конкурсе «Юный техник XX века». Выиграли мы и муниципальный конкурс ГТО, у нас первое место в районной Спартакиаде, —рассказал Дмитрий Демихов.Как раз по соседству с современной школой и новостройками недавно заработала и новая детская поликлиника. Старая поликлиника, находившаяся в дореволюционном здании, давно морально и физически устарела, и государство, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», с учетом федерального проекта «Бережливая поликлиника» и «Доступная среда», выделило деньги на новую.— В конце 2019 года благодаря нацпроекту началось строительство нового здания детской поликлиники, и его возвели достаточно быстро, — рассказала главврач усманской центральной районной больницы Марина Боева. – Мы очень ждали новую поликлинику, готовили для нее сотрудников. В эту поликлинику пришли работать один «целевик» и два, как их называют в народе – «миллионщика»— участники губернаторской программы, которые при переезде в Липецкую область получают по полтора миллиона рублей. Одна врач со стажем переехала к нам из Воронежа, хотя она и наша, усманская, получается, вернулась домой, и молодой врач приехал из Ивановской области.По словам Марины Боевой, в год поликлиника принимает около девяти тысяч маленьких пациентов. В поликлинике просторные, хорошо оборудованные кабинеты врачей-педиатров, хирурга, невролога, офтальмолога, есть кабинеты УЗИ, здорового ребенка, прививочный и процедурный, диспансеризации и дошкольное отделение. Для самых маленьких есть даже колясочная и кабинет кормления. Поликлиника оборудована отдельным входом и помещением для температурящих детей. В ней работают две палаты для дневного стационара на пять коек.Новую поликлинику оснастили и новым медицинским оборудованием — его поставлено более 300 единиц.— В старом здании было и тесно, и как-то неуютно, хотя врачи всегда были хорошие. А здесь просто красота, дети идут в поликлинику охотно, не плачут, — говорит Ксения Базовая, мать маленькой Софьи.Отмечают родители детей и игровые зоны, оборудованные прямо в коридорах поликлиники. В этих зонах маленькие пациенты проводят время, пока ждут приема.— Хотя очередей здесь практически и нет, — говорят родители усманских малышей.Три года назад по региональному проекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в селе Аксай Усманского района построен фельдшерско-акушерский пункт. Здание вместе с оборудованием обошлось в 10,1 миллиона рублей. В этом году продолжилось расширение сети ФАПов — построено 11 таких пунктов в разных районах области. А в следующем году появятся еще 10 фельдшерско-акушерских пунктов.