Общество
23 минуты назад
На аборт — только в государственные медицинские учреждения
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В частных клиниках перестанут оказывать такую услугу.
На своей странице в «ВК» вице-губернатор Ольга Белоглазова сообщила об отказе частных клиник области от процедуры абортов. Соответствующее соглашение подписано 29 ноября в областном управлении здравоохранения. Теперь аборты будут проводить только в государственных больницах.
«Они при содействии учреждений социальной политики региона консультируют и поддерживают женщин, стоящих перед непростым выбором. Будущим мамам оказывается психологическая, юридическая, а порой материальная и гуманитарная помощь. Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней. Ведь подавляющее число женщин беременность сохраняют. В преддверии 2024 года, объявленного Годом Семьи, это значимый шаг в сторону повышения рождаемости в Липецкой области», — сообщает Ольга Белоглазова.
В Липецкой области лицензии на проведение медикаментозного прерывания беременности имеют 12 частных медицинский центров. По статистике облздрава, за три последних количество абортов в регионе уменьшилось в 1,2 раза. Если в 2020 году беременность прервали 2 468 женщин, то в 2023-м — уже 1 914.
«Они при содействии учреждений социальной политики региона консультируют и поддерживают женщин, стоящих перед непростым выбором. Будущим мамам оказывается психологическая, юридическая, а порой материальная и гуманитарная помощь. Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней. Ведь подавляющее число женщин беременность сохраняют. В преддверии 2024 года, объявленного Годом Семьи, это значимый шаг в сторону повышения рождаемости в Липецкой области», — сообщает Ольга Белоглазова.
В Липецкой области лицензии на проведение медикаментозного прерывания беременности имеют 12 частных медицинский центров. По статистике облздрава, за три последних количество абортов в регионе уменьшилось в 1,2 раза. Если в 2020 году беременность прервали 2 468 женщин, то в 2023-м — уже 1 914.
3 293
Павел
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