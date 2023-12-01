Общество

23 минуты назад

На аборт — только в государственные медицинские учреждения

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#демография
На аборт — только в государственные медицинские учреждения

В частных клиниках перестанут оказывать такую услугу.

На своей странице в «ВК» вице-губернатор Ольга Белоглазова сообщила об отказе частных клиник области от процедуры абортов. Соответствующее соглашение подписано 29 ноября в областном управлении здравоохранения. Теперь аборты будут проводить только в государственных больницах.

«Они при содействии учреждений социальной политики региона консультируют и поддерживают женщин, стоящих перед непростым выбором. Будущим мамам оказывается психологическая, юридическая, а порой материальная и гуманитарная помощь. Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней. Ведь подавляющее число женщин беременность сохраняют. В преддверии 2024 года, объявленного Годом Семьи, это значимый шаг в сторону повышения рождаемости в Липецкой области», — сообщает Ольга Белоглазова.

В Липецкой области лицензии на проведение медикаментозного прерывания беременности имеют 12 частных медицинский центров. По статистике облздрава, за три последних количество абортов в регионе уменьшилось в 1,2 раза. Если в 2020 году беременность прервали 2 468 женщин, то в 2023-м — уже 1 914.
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#демография

Комментарии (3)

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Павел

1 минуту назад
На то и расчёт
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Даша

8 минут назад
Ну да, медикаментозный аборт можно делать до 5 недели. А перед ним ещё обследоваться. С учётом того, сколько времени нужно на запись в поликлинику - быстрее родишь, чем очереди дождёшься.
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Мария

8 минут назад
В частных клиниках аборт обычно делается медикаментозный. В государственных же его будут затягивать под разными предлогами (неделя тишины, беседы со священником, с психологом, очередь, и тд), что в конечном итоге приведёт не только к психологическому насилию над женщиной, но и к более поздней процедуре, которая будет уже не медикаментозной, а либо вакуум-аспирации, либо даже выскабливание, что с бОльшей вероятностью негативно отразится на эмоциональном, физическом и репродуктивном здоровье.
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