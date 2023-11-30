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10 минут назад
Однокомнатные квартиры в России подорожали в 1,6 раза за 4 года
За последние четыре года средняя стоимость однокомнатной квартиры в России на первичном рынке выросла в 1,6 раза.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в России с 2020 года по ноябрь 2023 года выросла на 64% и составила 4,6 млн рублей, - говорится в исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG "Ипотека в России — 2023". Исследование основано на собственных подсчетах Frank RG и данных Росстата, - передает РБК.
Рост цен на жилье подогревают программы ипотечного кредитования по льготным условиям, - отмечают аналитики Frank RG. По итогам 2023 года рынок поставит очередной рекорд по выдаче ипотеки.
В 2020 году средняя цена однушки составляла 2,8 млн рублей, в 2021 году цена выросла на 17,5% — до 3,3 млн рублей. Пик темпов роста цен на однушки пришелся на 2022 год: тогда за год средняя цена выросла на 1 млн рублей (плюс 30,3%) — до 4,3 млн рублей, в 2023 году темпы роста замедлились — до 7%.
По данным Росстата, средняя цена квадратного метра в новостройке по итогам третьего квартала 2023 года выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 134 тыс. рублей. Среди сегментов новостроек больше всего подорожали метры в новостройках премиум-класса — на 7,5%, до 303,3 тыс. рублей. Среди регионов самые высокие цены и темпы роста у Москвы и Подмосковья (плюс 9% и плюс 5% соответственно). Средняя стоимость квадратного метра в Москве по итогам третьего квартала составила 324,8 тыс. рублей, в Подмосковье почти в два раза дешевле — 174,9 тыс. рублей.
Цены на недвижимость начали расти более быстрыми темпами с 2020 года, после запуска программ льготной ипотеки и в последующем семейной ипотеки, - считают эксперты.
"Жилье стало доступнее, а значит где спрос, там и предложение. Цены беспрерывно растут, потому что их постоянно подогревают программами ипотечного кредитования по льготным условиям. И как мы говорили с экспертами, на сегодня смысла останавливать рост цен нет, потому что люди покупают", - заявила руководитель группы ипотеки Frank RG Ольга Филиппова.
По ее словам, ажиотажный спрос на новостройки создает и скорое окончание действия госпрограммы льготной ипотеки (действует до 1 июля 2024 года, в Минстрое сообщали о планах ее продления). Кроме того, ЦБ РФ вводит с 1 января 2024 года ряд ужесточений для ипотечных кредитов: это повышение первоначального взноса до 30% и количественные ограничения на выдачу ипотечных кредитов для банков.
"В условиях постоянных изменений рынок ипотеки по итогам 2023 года поставит очередной рекорд по выдаче", — говорится в исследовании Frank RG. Объем ипотечных кредитов вырастет на 65% по сравнению с прошлым годом и составит 7,9 трлн рублей, - прогнозируют в компании.
Основным драйвером рынка в 2023 году остается ипотека с господдержкой, указывают аналитики. Из 6,3 трлн рублей выданных ипотечных кредитов в 2023 году 56% — по госпрограммам, оставшиеся 44% — рыночные программы. Наибольшую долю среди госпрограмм занимает семейная ипотека: на нее приходится 45% от всех госпрограмм (плюс 7 п.п. по итогам десяти месяцев 2023 года), а вот программа льготной ипотеки за тот период сократила объем выданных кредитов на 9 п.п. — до 42%. В оставшиеся 13% (плюс 2 п.п.) входят кредиты по программам дальневосточной, сельской, военной и IT-ипотеки.
Дополнительные ограничительные меры ЦБ и сохранение ставок на высоком уровне окажут влияние на объем выдачи в 2024 году, - констатирует Frank RG. По прогнозам аналитической компании, объем выданных ипотечных кредитов в грядущем году сократится на 22% и составит 6,2 трлн рублей.
Повышение ключевой ставки способствовало перетоку части спроса на первичный рынок жилой недвижимости — доля кредитов на квартиры в новостройках выросла на 8 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом и составила 35% по итогам третьего квартала 2023 года. Доля ипотечных кредитов на вторичную жилую недвижимость при этом сократилась на 6 п.п. — до 46%. Еще 15% составляют кредиты на индивидуальное жилищное строительство: доля таких кредитов за три месяца сократилась на 1 п.п.
Возраст ипотечного заемщика в 2023 году сильно сократился по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году основная возрастная категория ипотечных заемщиков была от 25 до 35 лет, то в 2023 году возраст заемщиков составил от 18 до 35 лет, подсчитали во Frank RG. Как и год назад, большинство заемщиков женщины — 52%, 48% — мужчины.
Рост цен на жилье подогревают программы ипотечного кредитования по льготным условиям, - отмечают аналитики Frank RG. По итогам 2023 года рынок поставит очередной рекорд по выдаче ипотеки.
В 2020 году средняя цена однушки составляла 2,8 млн рублей, в 2021 году цена выросла на 17,5% — до 3,3 млн рублей. Пик темпов роста цен на однушки пришелся на 2022 год: тогда за год средняя цена выросла на 1 млн рублей (плюс 30,3%) — до 4,3 млн рублей, в 2023 году темпы роста замедлились — до 7%.
По данным Росстата, средняя цена квадратного метра в новостройке по итогам третьего квартала 2023 года выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 134 тыс. рублей. Среди сегментов новостроек больше всего подорожали метры в новостройках премиум-класса — на 7,5%, до 303,3 тыс. рублей. Среди регионов самые высокие цены и темпы роста у Москвы и Подмосковья (плюс 9% и плюс 5% соответственно). Средняя стоимость квадратного метра в Москве по итогам третьего квартала составила 324,8 тыс. рублей, в Подмосковье почти в два раза дешевле — 174,9 тыс. рублей.
Цены на недвижимость начали расти более быстрыми темпами с 2020 года, после запуска программ льготной ипотеки и в последующем семейной ипотеки, - считают эксперты.
"Жилье стало доступнее, а значит где спрос, там и предложение. Цены беспрерывно растут, потому что их постоянно подогревают программами ипотечного кредитования по льготным условиям. И как мы говорили с экспертами, на сегодня смысла останавливать рост цен нет, потому что люди покупают", - заявила руководитель группы ипотеки Frank RG Ольга Филиппова.
По ее словам, ажиотажный спрос на новостройки создает и скорое окончание действия госпрограммы льготной ипотеки (действует до 1 июля 2024 года, в Минстрое сообщали о планах ее продления). Кроме того, ЦБ РФ вводит с 1 января 2024 года ряд ужесточений для ипотечных кредитов: это повышение первоначального взноса до 30% и количественные ограничения на выдачу ипотечных кредитов для банков.
"В условиях постоянных изменений рынок ипотеки по итогам 2023 года поставит очередной рекорд по выдаче", — говорится в исследовании Frank RG. Объем ипотечных кредитов вырастет на 65% по сравнению с прошлым годом и составит 7,9 трлн рублей, - прогнозируют в компании.
Основным драйвером рынка в 2023 году остается ипотека с господдержкой, указывают аналитики. Из 6,3 трлн рублей выданных ипотечных кредитов в 2023 году 56% — по госпрограммам, оставшиеся 44% — рыночные программы. Наибольшую долю среди госпрограмм занимает семейная ипотека: на нее приходится 45% от всех госпрограмм (плюс 7 п.п. по итогам десяти месяцев 2023 года), а вот программа льготной ипотеки за тот период сократила объем выданных кредитов на 9 п.п. — до 42%. В оставшиеся 13% (плюс 2 п.п.) входят кредиты по программам дальневосточной, сельской, военной и IT-ипотеки.
Дополнительные ограничительные меры ЦБ и сохранение ставок на высоком уровне окажут влияние на объем выдачи в 2024 году, - констатирует Frank RG. По прогнозам аналитической компании, объем выданных ипотечных кредитов в грядущем году сократится на 22% и составит 6,2 трлн рублей.
Повышение ключевой ставки способствовало перетоку части спроса на первичный рынок жилой недвижимости — доля кредитов на квартиры в новостройках выросла на 8 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом и составила 35% по итогам третьего квартала 2023 года. Доля ипотечных кредитов на вторичную жилую недвижимость при этом сократилась на 6 п.п. — до 46%. Еще 15% составляют кредиты на индивидуальное жилищное строительство: доля таких кредитов за три месяца сократилась на 1 п.п.
Возраст ипотечного заемщика в 2023 году сильно сократился по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году основная возрастная категория ипотечных заемщиков была от 25 до 35 лет, то в 2023 году возраст заемщиков составил от 18 до 35 лет, подсчитали во Frank RG. Как и год назад, большинство заемщиков женщины — 52%, 48% — мужчины.