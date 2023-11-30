Дело двух бывших полицейских о вымогательстве взятки в 200 тысяч рублей повторно направлено в суд

По версии следствия, он вымогали деньги у обманутого при сделке с недвижимостью жителя Липецка.

В суд повторно направлено уголовное дело двух бывших полицейских, обвиняемых в вымогательстве крупной взятки. Во время первого рассмотрения дела, обвинение не устояло в суде.



«По версии следствия, житель Липецка обратился в отдел полиции с заявлением, в котором указал, что передал знакомой деньги для приобретения для него квартиры. Женщина квартиру купила, но зарегистрировала на себя. Просьбы липчанина об оформлении жилья на его имя игнорировала», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.



Заявление липчанина проверял один из обвиняемых. Как считает следствие, он вступил в сговор со своим коллегой, чтобы получить от мужчины взятку.



«Полицейские пригласили мужчину для опроса и потребовали у него 200 тысяч рублей, пообещав помочь переоформить квартиру на него. Затем они доставили в отдел полиции женщину, о которой шла речь в заявлении, и вынудили ее совершить с заявителем сделку купли-продажи квартиру», — рассказали в прокуратуре.



После этого полицейские начали требовать у мужчины 200 тысяч, угрожая тем, что помогут его знакомой аннулировать сделку. Когда же он привез деньги, офицеров с поличным задержали сотрудники ФСБ.



— Оба полицейских были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Их руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.











