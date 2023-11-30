Происшествия

сегодня, 09:21

Дело двух бывших полицейских о вымогательстве взятки в 200 тысяч рублей повторно направлено в суд

1 557
#взятка
1
Дело двух бывших полицейских о вымогательстве взятки в 200 тысяч рублей повторно направлено в суд

По версии следствия, он вымогали деньги у обманутого при сделке с недвижимостью жителя Липецка.

В суд повторно направлено уголовное дело двух бывших полицейских, обвиняемых в вымогательстве крупной взятки. Во время первого рассмотрения дела, обвинение не устояло в суде.

«По версии следствия, житель Липецка обратился в отдел полиции с заявлением, в котором указал, что передал знакомой деньги для приобретения для него квартиры. Женщина квартиру купила, но зарегистрировала на себя. Просьбы липчанина об оформлении жилья на его имя игнорировала», — сообщает пресс-служба прокуратуры области. 
 
Заявление липчанина проверял один из обвиняемых. Как считает следствие, он вступил в сговор со своим коллегой, чтобы получить от мужчины взятку. 
 
«Полицейские пригласили мужчину для опроса и потребовали у него 200 тысяч рублей, пообещав помочь переоформить квартиру на него.  Затем они доставили в отдел полиции женщину, о которой шла речь в заявлении, и вынудили ее совершить с заявителем сделку купли-продажи квартиру», — рассказали в прокуратуре.  
 
После этого полицейские начали требовать у мужчины 200 тысяч, угрожая тем, что помогут его знакомой аннулировать сделку.  Когда же он привез деньги, офицеров с поличным задержали сотрудники ФСБ. 
 
— Оба полицейских были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Их руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.





1 557
#взятка
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Менты

сегодня, 09:33
Совсем оголодали))
ответить
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

Еще в рубрике

В столкновении двух автобусов погибли два человека и шестеро пострадали
#авария #ДТП
4
В столкновении двух автобусов погибли два человека и шестеро пострадали

47 минут назад

Происшествия
Инспектора Ростехнадзора подозревают в получении трех взяток
#взятка
4
Инспектора Ростехнадзора подозревают в получении трех взяток

сегодня, 09:27

Происшествия
В Липецкой области попал в аварию автобус: есть погибшие и пострадавшие
#авария #ДТП
6
В Липецкой области попал в аварию автобус: есть погибшие и пострадавшие

сегодня, 08:53

Происшествия
Полицейские раскрыли кражу 90 тысяч у пенсионерки в аптеке
#кража
3
Полицейские раскрыли кражу 90 тысяч у пенсионерки в аптеке

сегодня, 08:44

Происшествия
Водитель «Дэу Нексии» не пропустил поезд на станции Добринка
#ДТП #локомотив #поезд
6
Водитель «Дэу Нексии» не пропустил поезд на станции Добринка

вчера, 18:02

Происшествия
Вода текла четыре месяца и превратилась в ледяные валуны
#утечка воды
8
Вода текла четыре месяца и превратилась в ледяные валуны

вчера, 17:23

Общество