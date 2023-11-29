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50 минут назад

Житель Кузбасса спасся от рака благодаря пневмонии

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При обследовании заболевшего пневмонией пенсионера, врачи нашли зародившуюся опухоль.


70-летний житель города Юрги Кемеровской области заболел воспалением легких. В конце лечения врач назначил ему компьютерную томографию. На снимке его правого легкого медики увидели образование величиной не более одного сантиметра, сообщает VSE42.Ru.

В Кузбасский онкологическом диспансере, где у пенсионера диагностировали первую стадию рака нижней доли легкого.

Как рассказали в пресс-службе диспансера, врачи опухоль вместе с поврежденным участком легкого. Так как диагноз был поставлен на ранней стадии, сделать это удалось малоинвазивным методом. Кроме того, пенсионеру не было необходимости назначать лекарственную или лучевую терапию, так как болезнь не успела распространиться по организму.
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