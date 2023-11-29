Общество
сегодня, 11:58
Из-за предаварийной ситуации вновь перекрыта улица в центре Ельца
На улице Карла Маркса замечен просевший над канализационным коллектором асфальт.
В Ельце перекрыта часть улицы Карла Маркса: от улицы Советской до улицы Ленина. Сотрудники ОГУП «Елецводоканал» заметили просадку асфальта над канализационным коллектором.
«Чтобы не допустить повторения ситуации, которая произошла в начале осени на перекрестке улиц Карла Маркса и Ленина, когда автомобиль провалился в образовавшуюся из-за размыва грунта пустоту, принято решение перекрыть движение на вышеуказанном участке. Как только специалисты выяснят причину просадки асфальта, приступят к ее устранению», — сообщил мэр Ельца Евгений Боровских.
Напомним, в пустоту на на перекрёстке улиц Ленина и Карла Маркса вечером 26 сентября провалился мусоровоз. Движение по этой части улицы было перекрыто до 11 октября.
Фото: telegram.org/k/#@evgeny_borovskih
«Чтобы не допустить повторения ситуации, которая произошла в начале осени на перекрестке улиц Карла Маркса и Ленина, когда автомобиль провалился в образовавшуюся из-за размыва грунта пустоту, принято решение перекрыть движение на вышеуказанном участке. Как только специалисты выяснят причину просадки асфальта, приступят к ее устранению», — сообщил мэр Ельца Евгений Боровских.
Напомним, в пустоту на на перекрёстке улиц Ленина и Карла Маркса вечером 26 сентября провалился мусоровоз. Движение по этой части улицы было перекрыто до 11 октября.
Фото: telegram.org/k/#@evgeny_borovskih
Мужик с Ельца
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