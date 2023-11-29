Общество

сегодня, 11:58

Из-за предаварийной ситуации вновь перекрыта улица в центре Ельца

5 366
#провал
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Из-за предаварийной ситуации вновь перекрыта улица в центре Ельца

На улице Карла Маркса замечен просевший над канализационным коллектором асфальт.

В Ельце перекрыта часть улицы Карла Маркса: от улицы Советской до улицы Ленина. Сотрудники ОГУП «Елецводоканал» заметили просадку асфальта над канализационным коллектором.





«Чтобы не допустить повторения ситуации, которая произошла в начале осени на перекрестке улиц Карла Маркса и Ленина, когда автомобиль провалился в образовавшуюся из-за размыва грунта пустоту, принято решение перекрыть движение на вышеуказанном участке. Как только специалисты выяснят причину просадки асфальта, приступят к ее устранению», — сообщил мэр Ельца Евгений Боровских.

Напомним, в пустоту на на перекрёстке улиц Ленина и Карла Маркса вечером 26 сентября провалился мусоровоз. Движение по этой части улицы было перекрыто до 11 октября.

Фото: telegram.org/k/#@evgeny_borovskih
5 366
#провал
1

Комментарии (5)

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Мужик с Ельца

4 минуты назад
Во всём виноват Росводоканал...
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Сергей

7 минут назад
Шо опять?
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Коммунист

47 минут назад
И шо, можно зайти в горком компартии. Вход платный
ответить

Туристы

49 минут назад
Елец-старинный город, хотим в катакомбы.
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И шо

сегодня, 12:03
Куды теперь туристам ...... ?
ответить
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