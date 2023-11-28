сегодня, 15:25
В надежде обрести тепло липчане пожаловались на УК в полицию
Несмотря на то, что отопительный сезон начался 9 октября, липчане чуть ли не каждый день жалуются GOROD48 на проблемы с отоплением.
«Узнав, что мы все-таки будем менять УК и уйдём от них, приехали вечером и сняли этот циркуляционный насос, дом снова стал холодным», — предположила Светлана Леонова.
В УК «Малахит» оперативный комментарий GOROD48 получить не удалось, коммунальщики потребовали письменный запрос.
Однако история с насосом заинтересовала председателя городской Общественной палаты Фёдора Жигарова, который уже «собаку съел» на теме ЖКХ, но такого не припомнит.
— Случившееся можно назвать ненадлежащим управлением многоквартирным домом, — сказал Фёдор Жигаров.
Жильцы дома в свою очередь обратились в полицию с заявлением о краже насоса. Стоит имущество примерно 70 000-80 000 рублей.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области, GOROD48 подтвердили наличие заявления о краже насоса. Однако УК «Малахит» оказалась не при чем.
— В настоящее время проводится проверка. Сотрудники полиции выехали на место и установили владельца насоса. Им является частное лицо, — пояснили в пресс-службе.
Зачем частному лицу понадобилось сначала ставить насос, а потом его снимать (зима ведь не закончилась) так и осталось непонятным. Пока же жильцы продолжают мерзнуть. Директор управляющей компании «Четыре сезона» Марина Кузьмина готова поставить другой циркуляционный насос, но чтобы приступить к работе, она ждет приказа Государственной жилищной инспекции о передаче дома от одной УК к другой.
Липчанка
Mikl
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