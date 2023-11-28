Общество

сегодня, 15:25

В надежде обрести тепло липчане пожаловались на УК в полицию

12 984
#насос
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В надежде обрести тепло липчане пожаловались на УК в полицию

Несмотря на то, что отопительный сезон начался 9 октября, липчане чуть ли не каждый день  жалуются GOROD48 на проблемы с отоплением.

В доме № 9 по улице Доватора проблема с теплом получила криминальный оттенок. Но обо всем по порядку. Как рассказала GOROD48 жительница дома Светлана Леонова, она и ее соседи несколько лет жаловались на проблемы с отоплением в УК «Малахит». Примерно две недели назад управляющая компания заменила в доме циркуляционный насос, и в квартирах, наконец-то, стало тепло. Но жильцы рано радовались. Устав от своей управляющей компании, они решили ее сменить на УК «Четыре сезона».

«Узнав, что мы все-таки будем менять УК и уйдём от них, приехали вечером и сняли этот циркуляционный насос, дом снова стал холодным», — предположила Светлана Леонова.

В УК «Малахит» оперативный комментарий GOROD48 получить не удалось, коммунальщики потребовали письменный запрос.

Однако история с насосом заинтересовала председателя городской Общественной палаты Фёдора Жигарова, который уже «собаку съел» на теме ЖКХ, но такого не припомнит.

 — Случившееся можно назвать ненадлежащим управлением многоквартирным домом, — сказал Фёдор Жигаров.

Жильцы дома в свою очередь обратились в полицию с заявлением о краже насоса. Стоит имущество примерно 70 000-80 000 рублей.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области, GOROD48 подтвердили наличие заявления о краже насоса. Однако УК «Малахит» оказалась не при чем.

 — В настоящее время проводится проверка. Сотрудники полиции выехали на место и установили владельца насоса. Им является частное лицо, — пояснили в пресс-службе.

Зачем частному лицу понадобилось сначала ставить насос, а потом его снимать (зима ведь не закончилась) так и осталось непонятным. Пока же жильцы продолжают мерзнуть. Директор управляющей компании «Четыре сезона» Марина Кузьмина готова поставить другой циркуляционный насос, но чтобы приступить к работе, она ждет приказа Государственной жилищной инспекции о передаче дома от одной УК к другой.
12 984
#насос
1

Комментарии (12)

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Липчанка

5 минут назад
Бессовестное отношение УК к своим прямым обязанностям да еще платным! которые люди ежемесячно оплачивают и в не малом обьеме - просто ХАМСТВО и должно быть наказуемо а не отвечать людям бесконечным перебрасыванием писем из одной инстанции в другую по кругу
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Mikl

16 минут назад
Статья 215.1 За неподачу энергии или ограничение предусмотрена уголовная ответственность до трех лет лишения свободы. Подследственность следственного комитета. Вам туда дорога.
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Клейменов

30 минут назад
Тогда, а кто посмел зимой оставить людей без отопления, снять этот насос и проникнуть в подвал?
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Клейменов

33 минуты назад
пока гжи издаст приказ, пока что-то там , люди мерзнут. Мне интересно, если аналогичная ситуация повторится у работника ГЖИ в его доме, квартире, через сколько подадут тепло в его дом, квартиру или через сколько издадут приказ?
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Тогда

36 минут назад
Клейменов, читайте статью-дело стало за приказом.
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спасибо

38 минут назад
вот вся польза от этой контры ГЖИ -в статье написано люди несколько лет жаловалось!
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злой

40 минут назад
Пока, они только пальчиком пригрозить могу и пять листов отписок прислать по почте и вся их работа
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Клейменов

41 минуту назад
Тогда, а что толку от этой инспекции? они там только отписки и пишут. Пользы от них нет никакой. А между прочим жильцы за этот насос и заплатили малахиту.
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Пока

46 минут назад
Вася, пока до Бастрыкина дойдёт и назад вернётся, проще в Госжилинспекцию всем миром. А не пустят, тогда вызывать полицию-на улице минус, и это оставление людей в опасности, статья УК, а инспекция получается ответственной за ситуацию. Или пусть пункты обогрева разворачивают с чаем, одеялами, как положено. Ну им там с ручным управлением виднее.
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Вася

сегодня, 15:51
Бастрыкин быстро решить эту проблему,вся надежда на него.
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