Липчанам понадобится 11,3 года, чтобы накопить миллион рублей

В рейтинге РИА Новости по способности населения регионов накопить миллион рублей Липецкая область оказалась на 39-м месте.

По подсчетам экспертов жителям нашей области необходимо 11,3 года, чтобы накопить такую сумму. При этом доля работников, которые не смогут отложить ее за 15 лет стажа, составляет в регионе 14,9%.



Среди регионов Черноземья чуть выше в рейтинге оказалась Белгородская область — на 38 месте. Здесь также жителям потребуется 11,3 года для того, чтобы накопить миллион рублей, однако доля тех, кто не сможет этого сделать за 15 лет, ниже, чем в нашем регионе — 12,3%. Воронежская область заняла 43 место (11,6 года), Курская — 55 место (11,8 года), Тамбовская – 73 место (12,8 года).



Первое место в рейтинге занял Чукотский автономный округ. Для накопления миллиона его жителям понадобится около пяти лет, а доля тех, кто не сможет накопить необходимую сумму, равна 1%.Последнее место в рейтинге заняла Республика Ингушетия. На накопление миллиона рублей ее жителям понадобится около 15 лет, но около 40% населения не смогут собрать эту сумму и за 15 лет.



Рейтинг составлялся по количеству лет, необходимых для накопления миллиона рублей работником с медианной зарплатой (половина работающих получает больше этого уровня, половина – меньше). Предполагалось, что ежемесячно он кладет 10% от заработка на банковский вклад, средства с этого вклада не тратит, а проценты капитализируются каждый месяц. Процентная ставка по депозитам бралась та, что соответствует федеральному округу, в который входит регион.



В целом по России работающему специалисту потребуется 10,2 года, чтобы накопить миллион, а 10,4% населения не смогут этого сделать за 15 лет рабочего стажа.





