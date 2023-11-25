Ранее судимый ельчанин украл банковские карты, но не сумел воспользоваться чужими деньгами

Рецидивиста подозревают в причастности ещё ко многим криминальным эпизодам.

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В Ельце за кражу кошелька с банковскими картами у работницы кафе задержан 46-летний местный житель. Выяснилось, что в руки полицейский попал профессиональный вор.

Кражу ельчанка заметила, когда была на работе. Из ее рюкзака пропал кошелек с наличными и банковские карты. Женщина моментально заблокировала карты, а спустя некоторое время на ее телефон начали приходить СМС о попытках оплаты товаров её карточками.

Полицейские сумели задержать предполагаемого злоумышленника, им оказался 46-летний местный житель. Выяснилось, что за ним тянулся богатый криминальный шлейф: мужчину подозревают в причастности к совершению 15 краж из сетевых магазинов и одном грабеже.

На время следствия ельчанина заключили под стражу.