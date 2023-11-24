Происшествия

46 минут назад

За сделанную 35 лет назад на огороде находку пенсионеру грозит срок

3 469
#боеприпасы #оружие
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За сделанную 35 лет назад на огороде находку пенсионеру грозит срок

У мужчины нашли пять патронов.

В Воловском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. 

По версии следствия, мужчина, не имея на то специального разрешения, с сентября 1988 года до 13 сентября 2023 года хранил в шкатулке в шкафу в зале своего дома в селе Юрское четыре патрона кольцевого воспламенения калибра 5,6 миллиметра. Патроны были промышленного изготовления и предназначены для использования в нарезном спортивном и охотничьем огнестрельном оружии. Там же он хранил ещё один патрон калибра 7,92 миллиметра «Маузер» иностранного промышленного изготовления. Но потом патроны обнаружили сотрудники Воловского отдела полиции МО МВД России «Тербунский».

В ходе следствия обвиняемый признался, что нашёл патроны у себя на огороде и знал, что хранить их нельзя, и за это может грозить уголовная ответственность.

Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 222 УК РФ как незаконное хранение боеприпасов. Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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#боеприпасы #оружие
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Комментарии (3)

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А шо

12 минут назад
У нас вообще происходит?
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ваха

21 минуту назад
Теперь отдел будет на первом месте в Липецкой области всех наградить орденом сутулова
ответить

ттт

34 минуты назад
небось от счастья плясали когда нашли
ответить
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