За сделанную 35 лет назад на огороде находку пенсионеру грозит срок

У мужчины нашли пять патронов.

В Воловском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



По версии следствия, мужчина, не имея на то специального разрешения, с сентября 1988 года до 13 сентября 2023 года хранил в шкатулке в шкафу в зале своего дома в селе Юрское четыре патрона кольцевого воспламенения калибра 5,6 миллиметра. Патроны были промышленного изготовления и предназначены для использования в нарезном спортивном и охотничьем огнестрельном оружии. Там же он хранил ещё один патрон калибра 7,92 миллиметра «Маузер» иностранного промышленного изготовления. Но потом патроны обнаружили сотрудники Воловского отдела полиции МО МВД России «Тербунский».



В ходе следствия обвиняемый признался, что нашёл патроны у себя на огороде и знал, что хранить их нельзя, и за это может грозить уголовная ответственность.



Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 222 УК РФ как незаконное хранение боеприпасов. Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.