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20 минут назад

Четыре школы Липецка переведены на дистанционное обучение из-за пневмонии и ОРВИ

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#карантин #пневмония #ОРВИ
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Четыре школы Липецка переведены на дистанционное обучение из-за пневмонии и ОРВИ

Из-за пневмонии ушли на дистанционное обучение школы №19 и №48, из-за ОРВИ — школы №62 и №77.

Четыре школы Липецка перешли на дистанционное обучение в связи с ОРВИ и пневмонией. Заболеваемость в них превысила 20% учеников.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, из-за пневмонии ушла на дистанционное обучение школа №19, а с сегодняшнего дня по той же причине переведена на дистанционку школа №48.

Из-за ОРВИ на дистанционном обучении школы №62 и №77.

Также на дистанционном обучении находятся 26 классов разных школ Липецка.
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#карантин #пневмония #ОРВИ
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