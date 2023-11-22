Четыре школы Липецка переведены на дистанционное обучение из-за пневмонии и ОРВИ

Из-за пневмонии ушли на дистанционное обучение школы №19 и №48, из-за ОРВИ — школы №62 и №77.

Четыре школы Липецка перешли на дистанционное обучение в связи с ОРВИ и пневмонией. Заболеваемость в них превысила 20% учеников.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, из-за пневмонии ушла на дистанционное обучение школа №19, а с сегодняшнего дня по той же причине переведена на дистанционку школа №48.



Из-за ОРВИ на дистанционном обучении школы №62 и №77.



Также на дистанционном обучении находятся 26 классов разных школ Липецка.