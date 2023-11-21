Общество

57 минут назад

Литр пива обошёлся в 30 000 рублей

1 446
#алкоголь #торговля #спиртное
1
Литр пива обошёлся в 30 000 рублей

24-летняя женщина продала пиво подростку.

В Добринском районе 24-летнюю уроженку республики Молдова привлекли к ответственности за продажу спиртного подростку.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, продавец бара отпустила несовершеннолетнему литр пива с содержанием алкоголя 4,7%.

Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
1 446
#алкоголь #торговля #спиртное
1

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Ссёлки

47 минут назад
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