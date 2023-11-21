Общество
57 минут назад
Литр пива обошёлся в 30 000 рублей
24-летняя женщина продала пиво подростку.
В Добринском районе 24-летнюю уроженку республики Молдова привлекли к ответственности за продажу спиртного подростку.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, продавец бара отпустила несовершеннолетнему литр пива с содержанием алкоголя 4,7%.
Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, продавец бара отпустила несовершеннолетнему литр пива с содержанием алкоголя 4,7%.
Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
Ссёлки