Общество

сегодня, 16:47

Глава Липецка потребовала встречи с мамой школьника, которого зажало дверями автобуса

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#ЧП #автобус
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Глава Липецка потребовала встречи с мамой школьника, которого зажало дверями автобуса

Евгения Уваркина решила лично разобраться в случившемся в минувший четверг на остановке «ГИБДД».

Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка обсуждали два происшествия в городском транспорте. Первое — история от липчанки Ксении Фофоновой, которая рассказала, что 16 ноября на остановке «ГИБДД» водитель автобуса №17, не удостоверившись в том, что пассажиры вышли, зажал ее шестилетнего ребенка и ее 60-летнего отца дверями и продолжил движение.

— 17-й маршрут муниципальный. Но он находится на субподряде у предпринимателя Ильи Орлова. С женщиной связался и перевозчик, и наш департамент, чтобы выяснить ситуацию. Также мы попросили записи камер уличного наблюдения, но пока их не просмотрели. Но точно известно, что никто в этом происшествии травм не получил, — рассказал мэру председатель департамента общественного транспорта Евгений Чекрыжов.

— Мама ребенка пишет, что это не так. Завтра я хочу лично с ней связаться. Чтобы узнать, как сработал перевозчик и как отработали вы, — сказала мэр председателю департамента.

— Мы созванивались с женщиной. Она сказала, что серьезных травм не было. Перевозчик принял решение о дисциплинарном наказании водителя. Если мы увидим по записям камер, что автобус поехал с закрытой дверью и зажатыми в ней людьми, водителя уволят, — добавил Анатолий Чекрыжов.

Второе происшествие, уже с тяжкими последствиями, случилось в 14 ноября: на остановке «Площадь Авиаторов» под 346-й автобус попал 71-летний мужчина. Он споткнулся на выходе из салона и автобус переехал ему ногу. В этот же день пенсионеру ампутировали ее выше колена.

Анатолий Чекрыжов сообщил мэру, что полиция пока не закончила доследственную проверку обстоятельств случившегося.
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#ЧП #автобус
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Комментарии (8)

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Ого

6 минут назад
Человек без ноги а они еще проверяют, ну наверное появились обстоятельства, покоторым еще не проработаны вопросы, кто кому чего и сколько.
ответить

Заголовок

28 минут назад
Прямо потребовала?
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гость

28 минут назад
Пора онлайн-приём организовать с Москвой, наши то не в курсе событий, как обычно....
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Правда

31 минуту назад
Повод попиариться, да уж,а то скоро выборы....
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гость

34 минуты назад
Посмотрите, к чему нам эта новость? Катайся хоть круглый год, в снег и дождь, а к людям не приставай...
ответить

555

сегодня, 17:23
17 и 24 эти автобусы вечером просто вымирают их невозможно дождаться приходится ходить на Космонавтов там 322 и 346 ездят.
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Посмотрите

сегодня, 17:20
в ин-те финский город Оулу, находящийся на полярном круге. Примерно 90% школьников добираются до своей школы не на автобусе, а на велосипеде. Круглый год.
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Повод попиариться

сегодня, 17:13
Снова одни слова, встретиться она хочет. До того как дело не попало к Бастрыкину не хотела и не интеросовалась.
ответить
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