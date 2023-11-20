Общество
сегодня, 16:47
Глава Липецка потребовала встречи с мамой школьника, которого зажало дверями автобуса
Евгения Уваркина решила лично разобраться в случившемся в минувший четверг на остановке «ГИБДД».
Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка обсуждали два происшествия в городском транспорте. Первое — история от липчанки Ксении Фофоновой, которая рассказала, что 16 ноября на остановке «ГИБДД» водитель автобуса №17, не удостоверившись в том, что пассажиры вышли, зажал ее шестилетнего ребенка и ее 60-летнего отца дверями и продолжил движение.
— 17-й маршрут муниципальный. Но он находится на субподряде у предпринимателя Ильи Орлова. С женщиной связался и перевозчик, и наш департамент, чтобы выяснить ситуацию. Также мы попросили записи камер уличного наблюдения, но пока их не просмотрели. Но точно известно, что никто в этом происшествии травм не получил, — рассказал мэру председатель департамента общественного транспорта Евгений Чекрыжов.
— Мама ребенка пишет, что это не так. Завтра я хочу лично с ней связаться. Чтобы узнать, как сработал перевозчик и как отработали вы, — сказала мэр председателю департамента.
— Мы созванивались с женщиной. Она сказала, что серьезных травм не было. Перевозчик принял решение о дисциплинарном наказании водителя. Если мы увидим по записям камер, что автобус поехал с закрытой дверью и зажатыми в ней людьми, водителя уволят, — добавил Анатолий Чекрыжов.
Второе происшествие, уже с тяжкими последствиями, случилось в 14 ноября: на остановке «Площадь Авиаторов» под 346-й автобус попал 71-летний мужчина. Он споткнулся на выходе из салона и автобус переехал ему ногу. В этот же день пенсионеру ампутировали ее выше колена.
Анатолий Чекрыжов сообщил мэру, что полиция пока не закончила доследственную проверку обстоятельств случившегося.
— 17-й маршрут муниципальный. Но он находится на субподряде у предпринимателя Ильи Орлова. С женщиной связался и перевозчик, и наш департамент, чтобы выяснить ситуацию. Также мы попросили записи камер уличного наблюдения, но пока их не просмотрели. Но точно известно, что никто в этом происшествии травм не получил, — рассказал мэру председатель департамента общественного транспорта Евгений Чекрыжов.
— Мама ребенка пишет, что это не так. Завтра я хочу лично с ней связаться. Чтобы узнать, как сработал перевозчик и как отработали вы, — сказала мэр председателю департамента.
— Мы созванивались с женщиной. Она сказала, что серьезных травм не было. Перевозчик принял решение о дисциплинарном наказании водителя. Если мы увидим по записям камер, что автобус поехал с закрытой дверью и зажатыми в ней людьми, водителя уволят, — добавил Анатолий Чекрыжов.
Второе происшествие, уже с тяжкими последствиями, случилось в 14 ноября: на остановке «Площадь Авиаторов» под 346-й автобус попал 71-летний мужчина. Он споткнулся на выходе из салона и автобус переехал ему ногу. В этот же день пенсионеру ампутировали ее выше колена.
Анатолий Чекрыжов сообщил мэру, что полиция пока не закончила доследственную проверку обстоятельств случившегося.
Ого
Заголовок
гость
Правда
гость
555
Посмотрите
Повод попиариться