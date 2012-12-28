Липчанин перевёл на «безопасный счёт» 799 000 рублей

А 61-летняя липчанка отправила 121 803 рубля на несколько счетов игровых платформ.

23 июня в Липецке в полицию обратился 72-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Пенсионер общался со злоумышленниками с 19 по 23 июня, и они убедили его перевести на «безопасный счёт» 799 000 рублей. Деньги мужчина отправил на несколько счетов.61-летняя липчанка попалась на похожую удочку.— Ей в мессенджере позвонил мужчина и предложил сохранить деньги, которые якобы пытаются похитить мошенники. В результате липчанка перевела 121 803 рубля на несколько счетов игровых платформ, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.А в Грязях 62-летняя женщина проверила звонкам сотрудников «Роскомнадзора» и «Центробанка» и под предлогом сохранения денег перевела через банковское приложение на несколько счетов 193 000 рублей.