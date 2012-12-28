Сегодня в Липецке: перекрытие улицы и что выгоднее – снимать квартиру или выплачивать ипотеку?
Каждый седьмой — медалист, каждый девяностый — стобалльник: что уже известно о празднике «Липецкие зори»
Происшествия
211
сегодня, 11:22
6
Липчанин перевёл на «безопасный счёт» 799 000 рублей
А 61-летняя липчанка отправила 121 803 рубля на несколько счетов игровых платформ.
61-летняя липчанка попалась на похожую удочку.
— Ей в мессенджере позвонил мужчина и предложил сохранить деньги, которые якобы пытаются похитить мошенники. В результате липчанка перевела 121 803 рубля на несколько счетов игровых платформ, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
А в Грязях 62-летняя женщина проверила звонкам сотрудников «Роскомнадзора» и «Центробанка» и под предлогом сохранения денег перевела через банковское приложение на несколько счетов 193 000 рублей.
0
0
0
1
1
Комментарии (6)