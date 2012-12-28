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сегодня, 11:22
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Липчанин перевёл на «безопасный счёт» 799 000 рублей

А 61-летняя липчанка отправила 121 803 рубля на несколько счетов игровых платформ.

23 июня в Липецке в полицию обратился 72-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Пенсионер общался со злоумышленниками с 19 по 23 июня, и они убедили его перевести на «безопасный счёт» 799 000 рублей. Деньги мужчина отправил на несколько счетов.

61-летняя липчанка попалась на похожую удочку.

— Ей в мессенджере позвонил мужчина и предложил сохранить деньги, которые якобы пытаются похитить мошенники. В результате липчанка перевела 121 803 рубля на несколько счетов игровых платформ, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

А в Грязях 62-летняя женщина проверила звонкам сотрудников «Роскомнадзора» и «Центробанка» и под предлогом сохранения денег перевела через банковское приложение на несколько счетов 193 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (6)

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Сначала новые
?
14 минут назад
КУДА СМОТРИТ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА, почему не блокируют, когда совершаются не малые платежи на разные счета за небольшой промежуток времени
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Правда
26 минут назад
Мочало, мочало, начинай с начала. И снова "здравствуйте". Каждый день люди легко расстаются со своими сбережениями. Но это их личное дело. Зачем полицию напрягать? Пусть денежки и дальше лежат на "безопасных" счетах.
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Ч
32 минуты назад
" Бабка Первая " , ничего не надо выдумывать . Надо просто иметь рассудок . Думать и , только .
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Бабке
36 минут назад
Статья ниже, обманули 23-х летнюю. Вопрос, кто кого должен долбить. И куда???
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Бабка Первая
7 минут назад
Обращалась к взрослым, которые и той 23-летней девочке были обязаны объяснить гигиену нахождения в сети ещё лет десять назад, когда комп и мобильный подарили.
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Бабка Первая
45 минут назад
Молодёжь! К вам обращаюсь! Долбите своих старших родственников историями про надувательство; шлите им ссылки на подобные статьи; внушайте, что никто не позаботится о них бескорыстно - ну, за редчайшим исключением. Находите подход, сами не истерите, держите себя в руках, когда объясняете что-либо. Власти совсем не заморачиваются с цифровым просвещением населения, так что спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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