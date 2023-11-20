Происшествия

сегодня, 13:55

В ссоре из-за собак липчанке сломали челюсть

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#конфликт #побои

Своего обидчика женщина ищет с июня.

В группе во «ВКонтакте» «Подслушано/Матырский» опубликовано обращение 27-летней липчанки, которая просит помощи в поиске своего обидчика.

«Прошу предать огласке! Данный человек нанёс вред здоровью девушке (двусторонний перелом нижней челюсти). Девушка была госпитализирована, нужна любая информация об этом человеке. Ориентировочно, проживает в районе СНТ «Металлург». Если кто его узнаёт — прошу сообщить по телефону: 89191661064», — говорится в обращении.

Как рассказала GOROD48 автор сообщения, 4 июня около 20:00 её избили прямо напротив собственного дома на улице Черешневой в Матырском. Ссора началась из-за собак.

По словам потерпевшей, мимо ее дома проходила компания — мужчина с собакой, двумя женщинами и детьми. Прохожий начал натравливать свою собаку на находящуюся в будке у дома собаку потерпевшей. Поднялся лай, на который вышли владельцы дома – они потребовали уйти от собственности. Ссора переросла в драку.

— Прохожий ударил мужа, повалил его на землю и продолжил бить, в том числе по голове. Сопровождавшие мужчину женщину никак не реагировали, не пытались разнять мужчин или что-то предпринять. Когда я попыталась вмешаться — мужчина ударил меня кулаком в челюсть. Челюсть у меня сдвинулась в сторону, пошла кровь, а компания с собакой быстро ретировалась. Я подала заявление в полицию — но прошло уже пять месяцев, а этого мужчину до сих пор не нашли! — рассказала потерпевшая.

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Женщина поступила в Липецкую областную больницу с жалобами на боли в нижней челюсти слева и справа, на затруднение при движении челюсти и нарушение прикуса.

После осмотра челюстно-лицевым хирургом её госпитализировали с диагнозом «Двухсторонний перелом нижней челюсти». 5 июня пациентке провели операцию. В больнице она провела 11 дней — до 14 июня. А вот её обидчик так и не был найден и наказан.
6 1758
#конфликт #побои

Комментарии (6)

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Правда

4 минуты назад
Зачем заводить собаку и воспитывать ее в агрессии,натравливать на других собак,а потом и на людей
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Умка

44 минуты назад
Осколок от мужика-истерички. Читает про себя наверняка, нужно его обязательно найти-он опасен для общества.
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Землянин

57 минут назад
А видео передается только путем съемки с экрана другим телефоном?
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Он конченный

сегодня, 14:08
Это не мужик это днище развития. Жизнь накажет его за его поступки
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А почему не МВД ?

сегодня, 14:03
Своего обидчика женщина ищет с июня.
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Лиза

сегодня, 14:02
Пусть к глупому мужику, натравившего свою собаку на чужую, прилетит куча бумерангов!!!
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