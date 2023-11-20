В ссоре из-за собак липчанке сломали челюсть

Своего обидчика женщина ищет с июня.

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В группе во «ВКонтакте» «Подслушано/Матырский» опубликовано обращение 27-летней липчанки, которая просит помощи в поиске своего обидчика.«Прошу предать огласке! Данный человек нанёс вред здоровью девушке (двусторонний перелом нижней челюсти). Девушка была госпитализирована, нужна любая информация об этом человеке. Ориентировочно, проживает в районе СНТ «Металлург». Если кто его узнаёт — прошу сообщить по телефону: 89191661064», — говорится в обращении.Как рассказала GOROD48 автор сообщения, 4 июня около 20:00 её избили прямо напротив собственного дома на улице Черешневой в Матырском. Ссора началась из-за собак.По словам потерпевшей, мимо ее дома проходила компания — мужчина с собакой, двумя женщинами и детьми. Прохожий начал натравливать свою собаку на находящуюся в будке у дома собаку потерпевшей. Поднялся лай, на который вышли владельцы дома – они потребовали уйти от собственности. Ссора переросла в драку.— Прохожий ударил мужа, повалил его на землю и продолжил бить, в том числе по голове. Сопровождавшие мужчину женщину никак не реагировали, не пытались разнять мужчин или что-то предпринять. Когда я попыталась вмешаться — мужчина ударил меня кулаком в челюсть. Челюсть у меня сдвинулась в сторону, пошла кровь, а компания с собакой быстро ретировалась. Я подала заявление в полицию — но прошло уже пять месяцев, а этого мужчину до сих пор не нашли! — рассказала потерпевшая.Женщина поступила в Липецкую областную больницу с жалобами на боли в нижней челюсти слева и справа, на затруднение при движении челюсти и нарушение прикуса.После осмотра челюстно-лицевым хирургом её госпитализировали с диагнозом «Двухсторонний перелом нижней челюсти». 5 июня пациентке провели операцию. В больнице она провела 11 дней — до 14 июня. А вот её обидчик так и не был найден и наказан.