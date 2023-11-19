С начала года в Липецкой области 130 человек погибли в ДТП

Память погибших почтили минутой молчания

В Липецке, на площади у ОЦКНТ прошла акция памяти жертв ДТП. Общественники и сотрудники ГИБДД была размещена инсталляция из 130 знаков аварийной остановки с именами людей, погибших в регионе с начала этого года.



«Собравшиеся почтили их память минутой молчания. Продолжилось мероприятие в Христорождественском кафедральном соборе города Липецка, где член Общественного совета при УМВД России по Липецкой области, ключарь собора протоиерей Владимир Максимчук провел панихиду по всем православным христианам, трагически погибшим в дорожно-транспортных происшествиях», сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



