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С начала года в Липецкой области 130 человек погибли в ДТП

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#день памяти жертв ДТП
3
С начала года в Липецкой области 130 человек погибли в ДТП

Память погибших почтили минутой молчания

В Липецке, на площади у ОЦКНТ прошла акция памяти жертв ДТП. Общественники и сотрудники ГИБДД была размещена инсталляция из 130 знаков аварийной остановки с именами людей, погибших в регионе с начала этого года.

«Собравшиеся почтили их память минутой молчания. Продолжилось мероприятие в Христорождественском кафедральном соборе города Липецка, где член Общественного совета при УМВД России по Липецкой области, ключарь собора протоиерей Владимир Максимчук провел панихиду по всем православным христианам, трагически погибшим в дорожно-транспортных происшествиях», сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

282
#день памяти жертв ДТП
3

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