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55 минут назад

РФ в сентябре увеличила вложения в госдолг США до 73 млн долларов

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#экономика #госдолг

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре ушел 61 миллион долларов, на краткосрочные — 12 миллионов долларов.

Объем российских вложений в американские госбумаги в сентябре вырос до 73 млн долларов, - пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Минфина США.

Уточняется, что в июле вложения составляли 29 миллионов долларов. На текущем уровне они находились в марте (77 миллионов долларов) и в феврале (75 миллионов). Эти показатели более чем в тысячу раз меньше, чем пять лет назад. В апреле 2018 года объем госдолга США в активах России достигал 96 миллиардов долларов, после чего началось резкое сокращение.

Первое место по объему вложений занимает Япония — 1,08 триллиона долларов (в августе — 1,1 триллиона). На втором месте идет Китай, также сокративший объем с 805,4 миллиарда долларов в августе до 778,1 миллиарда в сентябре. Третьей осталась Великобритания — 668,9 миллиарда долларов против 698,1 миллиарда долларов в августе.

В начале октября госдолг США побил очередной рекорд, превысил 33,442 трлн долларов.


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#экономика #госдолг

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