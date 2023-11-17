55 минут назад
РФ в сентябре увеличила вложения в госдолг США до 73 млн долларов
На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре ушел 61 миллион долларов, на краткосрочные — 12 миллионов долларов.
Уточняется, что в июле вложения составляли 29 миллионов долларов. На текущем уровне они находились в марте (77 миллионов долларов) и в феврале (75 миллионов). Эти показатели более чем в тысячу раз меньше, чем пять лет назад. В апреле 2018 года объем госдолга США в активах России достигал 96 миллиардов долларов, после чего началось резкое сокращение.
Первое место по объему вложений занимает Япония — 1,08 триллиона долларов (в августе — 1,1 триллиона). На втором месте идет Китай, также сокративший объем с 805,4 миллиарда долларов в августе до 778,1 миллиарда в сентябре. Третьей осталась Великобритания — 668,9 миллиарда долларов против 698,1 миллиарда долларов в августе.
В начале октября госдолг США побил очередной рекорд, превысил 33,442 трлн долларов.