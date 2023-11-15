Происшествия

34 минуты назад

«РВК-Липецк» завершил работы на водопроводе в районе улицы Фрунзе

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#авария на сетях
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«РВК-Липецк» завершил работы на водопроводе в районе улицы Фрунзе

На полное заполнение системы понадобится время.

Специалисты «РВК-Липецк» заменили поврежденный участок водопровода на улице Фрунзе. Вода уже начал поступать в отключенные вечером во вторник дома. На полное заполнение системы понадобится время.

Движение личного и общественного транспорта на участке от пересечения улиц Фрунзе и Октябрьской до перекрестка улиц Фрунзе и Неделина в ближайшее время будет восстановлено по одной полосе. Приоритет будет уделяться транспорту, который направляется от остановки «Площадь Театральная» в сторону улицы Неделина.

«РВК-Липецк» информирует липчан о том, что при подаче холодной воды возможно повышение ее мутности. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
9 144
#авария на сетях
2

Комментарии (9)

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В. В.

4 минуты назад
На складах РВК-Липецк пусто. Труб, инструмента, автотранспорта нет. Рабочие предпенсионного и пенсионного возраста, молодежь ща копейки не идёт работать. Так что, жители Липецка радуйтесь, что хоть так чинят.
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Сашок

8 минут назад
Итак сойдет...
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селянин

8 минут назад
омсквич, Это металлический бандаж. Не пиши чушь,если не в теме.
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мня

10 минут назад
Когда начнут массово менять гнилье? Или только устранением протечек ограничится.
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омсквич

14 минут назад
Уже даже без сварки на пластмассовых муфтах ? Вот это технологии отечественного жкх. Спасибо хоть не чопики с изолентой
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не-а чё

19 минут назад
Житель, Из новых,делают причалы и навесы на Матыре.
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Житель

22 минуты назад
что то "новая" труба выглядит более ржавой чем старые. вы ее откуда взяли, если не секрет? А новые у вас бывают на складе?
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Вася

24 минуты назад
Патриот Родины, ну так сам понимаешь инновации) все страна в заплатках и изоленте
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Патриот Родины

28 минут назад
Теперь рванет но где то рядом? В мороз.
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