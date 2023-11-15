Происшествия
34 минуты назад
«РВК-Липецк» завершил работы на водопроводе в районе улицы Фрунзе
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На полное заполнение системы понадобится время.
Специалисты «РВК-Липецк» заменили поврежденный участок водопровода на улице Фрунзе. Вода уже начал поступать в отключенные вечером во вторник дома. На полное заполнение системы понадобится время.
Движение личного и общественного транспорта на участке от пересечения улиц Фрунзе и Октябрьской до перекрестка улиц Фрунзе и Неделина в ближайшее время будет восстановлено по одной полосе. Приоритет будет уделяться транспорту, который направляется от остановки «Площадь Театральная» в сторону улицы Неделина.
«РВК-Липецк» информирует липчан о том, что при подаче холодной воды возможно повышение ее мутности. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
Движение личного и общественного транспорта на участке от пересечения улиц Фрунзе и Октябрьской до перекрестка улиц Фрунзе и Неделина в ближайшее время будет восстановлено по одной полосе. Приоритет будет уделяться транспорту, который направляется от остановки «Площадь Театральная» в сторону улицы Неделина.
«РВК-Липецк» информирует липчан о том, что при подаче холодной воды возможно повышение ее мутности. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
9 144
В. В.
Сашок
селянин
мня
омсквич
не-а чё
Житель
Вася
Патриот Родины