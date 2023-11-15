В граффити-вандалы расписали трамвай на глазах вагоновожатой

Задержан возможный участник акта вандализма.





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Вечером 14 ноября на площади Великолепова в Липецке двое юношей расписали вагон трамвая. Судя по видео, опубликованному в соцсетях, трамвай он расписывали на глазах вагоновожатой.— Задержан возможный участник акта вандализма, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. — Проверку проводит отдел полиции №2.