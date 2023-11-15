Происшествия

59 минут назад

В граффити-вандалы расписали трамвай на глазах вагоновожатой

3 462
#вандализм
3

Задержан возможный участник акта вандализма.

Вечером 14 ноября на площади Великолепова в Липецке двое юношей расписали вагон трамвая. Судя по видео, опубликованному в соцсетях, трамвай он расписывали на глазах вагоновожатой.

— Задержан возможный участник акта вандализма, — рассказали GOROD48  в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. — Проверку проводит отдел полиции №2.

Видео:  «Подслушано Липецк»


3 462
#вандализм
3

Комментарии (3)

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Гость

35 минут назад
Герои. Надо в пример ставить. Пусть вагон теперь новый покупают и это выложить
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А где

37 минут назад
Охрана,почему не стреляли?
ответить

Ух ты!

38 минут назад
Кто такие?
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