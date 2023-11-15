Происшествия
59 минут назад
В граффити-вандалы расписали трамвай на глазах вагоновожатой
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Задержан возможный участник акта вандализма.
Вечером 14 ноября на площади Великолепова в Липецке двое юношей расписали вагон трамвая. Судя по видео, опубликованному в соцсетях, трамвай он расписывали на глазах вагоновожатой.
— Задержан возможный участник акта вандализма, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. — Проверку проводит отдел полиции №2.
Видео: «Подслушано Липецк»
— Задержан возможный участник акта вандализма, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. — Проверку проводит отдел полиции №2.
Видео: «Подслушано Липецк»
3 462
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А где
Ух ты!