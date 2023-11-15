В России
42 минуты назад
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год
В общей сложности на три года перераспределено почти 7 трлн рублей.
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Ко второму чтению поступило более 900 поправок. В общей сложности на три года перераспределено почти 7 трлн рублей. При этом основные параметры бюджета остались неизменными, - говорится на сайте Госдумы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в поправках ко второму чтению, работу над которыми депутаты и правительство вели совместно, отражены приоритеты, обозначенные в постановлении Госдумы в ходе первого чтения.
"Они направлены на дополнительную поддержку граждан и регионов, а также [на] технологическое развитие нашей страны", — заявил Володин.
По его словам, "в поправках учтены предложения, которые мы обсуждали летом в ходе выездных совещаний Совета Государственной Думы. Речь, в частности, идет о возобновлении пассажирских речных перевозок, о продлении госпрограммы социально-экономического развития Калининградской области до 2030 года, о реализации программы развития Республики Карелия, а также о поддержке Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина".
"Так, на развитие Калининградской области предусмотрено финансирование на три ближайших года в объеме 72,9 млрд рублей. Ранее соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Это важно, учитывая особое положение региона, наиболее сильно испытавшего на себе давление западных санкций. Пять миллиардов рублей будут направлены на поддержку Центра подготовки космонавтов. Эту поправку депутаты подготовили по инициативе Валентины Владимировны Терешковой. За освоением космоса будущее нашей страны, залог ее технологического развития", - заявил Володин.
"На 138 млрд рублей будет увеличено финансирование ключевых направлений социальной политики, развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета, образования и науки, сельского хозяйства. Шесть миллиардов рублей будут направлены на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более чем на 3 млрд увеличиваются расходы бюджета на детский отдых и оздоровление", — добавил он.
"Более 26 млрд рублей на 2024–2026 годы будут направлены дополнительно на комплексное развитие сельских территорий, на 6 млрд рублей ежегодно увеличатся субсидии производителям сельскохозяйственной техники. Важно обеспечить устойчивое развитие села", — подчеркнул Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы отметил, что "еще один приоритет — развитие внутреннего пассажирского речного транспорта: 16 регионов нашей страны расположены на Волге. Мы предложили наряду с продлением льгот для судостроителей и введением преференций по НДС на речные перевозки пассажиров обеспечить направление не менее 1 млрд рублей ежегодно на льготный лизинг малых речных судов для внутрирегиональных пассажирских перевозок. В результате диалога с Правительством РФ необходимые средства будут выделены. Их ждут жители Нижегородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областей и других регионов Поволжья, особенно в малых городах".
"Ко второму чтению бюджета распределено 264 из 274 трансфертов регионам (96 %) в сумме 3,2 трлн рублей (97 % суммы). Это в том числе почти 9 млрд рублей ежегодно на дотации 38 военным городкам. Продолжится дополнительное финансирование наименее бюджетообеспеченных регионов — на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей ежегодно»", - сообщил Вячеслав Володин.
«Будут решены вопросы дополнительного финансирования создания системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, модернизации колледжей, обучения старшеклассников современным языкам программирования и многие другие", — добавил он.
"Несмотря на беспрецедентное количество санкций, наша экономика укрепляется. В бюджете предусмотрены необходимые средства для выполнения социальных обязательств государства: увеличения пенсий, зарплат, детских пособий, — и одновременно создаются условия для развития страны", — резюмировал Володин.
Ко второму чтению поступило более 900 поправок. В общей сложности на три года перераспределено почти 7 трлн рублей. При этом основные параметры бюджета остались неизменными, - говорится на сайте Госдумы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в поправках ко второму чтению, работу над которыми депутаты и правительство вели совместно, отражены приоритеты, обозначенные в постановлении Госдумы в ходе первого чтения.
"Они направлены на дополнительную поддержку граждан и регионов, а также [на] технологическое развитие нашей страны", — заявил Володин.
По его словам, "в поправках учтены предложения, которые мы обсуждали летом в ходе выездных совещаний Совета Государственной Думы. Речь, в частности, идет о возобновлении пассажирских речных перевозок, о продлении госпрограммы социально-экономического развития Калининградской области до 2030 года, о реализации программы развития Республики Карелия, а также о поддержке Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина".
"Так, на развитие Калининградской области предусмотрено финансирование на три ближайших года в объеме 72,9 млрд рублей. Ранее соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Это важно, учитывая особое положение региона, наиболее сильно испытавшего на себе давление западных санкций. Пять миллиардов рублей будут направлены на поддержку Центра подготовки космонавтов. Эту поправку депутаты подготовили по инициативе Валентины Владимировны Терешковой. За освоением космоса будущее нашей страны, залог ее технологического развития", - заявил Володин.
"На 138 млрд рублей будет увеличено финансирование ключевых направлений социальной политики, развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета, образования и науки, сельского хозяйства. Шесть миллиардов рублей будут направлены на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более чем на 3 млрд увеличиваются расходы бюджета на детский отдых и оздоровление", — добавил он.
"Более 26 млрд рублей на 2024–2026 годы будут направлены дополнительно на комплексное развитие сельских территорий, на 6 млрд рублей ежегодно увеличатся субсидии производителям сельскохозяйственной техники. Важно обеспечить устойчивое развитие села", — подчеркнул Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы отметил, что "еще один приоритет — развитие внутреннего пассажирского речного транспорта: 16 регионов нашей страны расположены на Волге. Мы предложили наряду с продлением льгот для судостроителей и введением преференций по НДС на речные перевозки пассажиров обеспечить направление не менее 1 млрд рублей ежегодно на льготный лизинг малых речных судов для внутрирегиональных пассажирских перевозок. В результате диалога с Правительством РФ необходимые средства будут выделены. Их ждут жители Нижегородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областей и других регионов Поволжья, особенно в малых городах".
"Ко второму чтению бюджета распределено 264 из 274 трансфертов регионам (96 %) в сумме 3,2 трлн рублей (97 % суммы). Это в том числе почти 9 млрд рублей ежегодно на дотации 38 военным городкам. Продолжится дополнительное финансирование наименее бюджетообеспеченных регионов — на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей ежегодно»", - сообщил Вячеслав Володин.
«Будут решены вопросы дополнительного финансирования создания системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, модернизации колледжей, обучения старшеклассников современным языкам программирования и многие другие", — добавил он.
"Несмотря на беспрецедентное количество санкций, наша экономика укрепляется. В бюджете предусмотрены необходимые средства для выполнения социальных обязательств государства: увеличения пенсий, зарплат, детских пособий, — и одновременно создаются условия для развития страны", — резюмировал Володин.