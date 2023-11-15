В Липецкой области открыли ещё три кадровых центра «Работа России»

Церемония открытия прошла в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, по видеосвязи в ней приняли участие зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сегодня во время телемоста из павильонов международной выставки-форума «Россия» в Липецкой области: в Чаплыгине, в селе Волово и посёлке Лев-Толстой открыли ещё три кадровых центра «Работа России».Недавно в России начался масштабный проект по комплексной модернизации службы занятости, и уже к концу года число кадровых центров «Работа России» достигнет 550. В будущем году реализация проекта по модернизации службы занятости продолжится в 12 регионах — будет открыто ещё 346 кадровых центров.15 ноября в онлайн-формате министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова из координационного центра правительства на выставке-форуме «Россия» открывали новые кадровые центры в трёх регионах: Липецкой, Cамарской и Белгородской областях.Липецкая область в проекте по модернизации службы занятости оказалась в числе передовиков — она вошла в число включенных в первый этап 17 регионов пилотного проекта. Уже до конца этого года в нашем регионе полностью обновят всю региональную сеть службы занятости, приведя к единому стилю «Работа России». Визитной карточкой Липецкой области в модернизации службы занятости стал кобрендинг с офисом «Мои документы». В каждом из объединённых центров теперь можно получить более 400 различных услуг. На данный момент обновлены 16 из 20 центров. Ещё четыре — в Добринке, Лебедяни, Усмани и Становом заработают до конца года.По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, сегодняшний день стал экватором в реализации проекта: из 550 запланированных открыли 275 кадровых центров, в том числе был открыт юбилейный сотый центр в текущем году.Служба занятости, по сути, переформатировалась в клиентоцентричные кадровые центры, в центры развития компетенцией и центры предложения новой более высокооплачиваемой работы с лучшими условиями труда. Во всех модернизированных кадровых центрах сотрудники работают по единым стандартам. Как следствие — большой клиентопоток: с начала года в Липецкой области в службу занятости в поиске подходящей работы обратились почти 25 тысяч человек, из которых больше 20 тысяч были трудоустроены. Помимо этого, также отмечают рост удовлетворённости услугами центров как соискателей, так и работодателей.Татьяна Голикова перед торжественной церемонией открытия вспомнила сложные времена 2000-х годов, когда по данным Международной организации труда, уровень безработицы в России составлял 10,6%. Сегодня уровень безработицы составляет 3% — во многом как раз благодаря работе карьерных центров «Работа России». Их модернизацию Татьяна Голикова назвала полной перезагрузкой службы занятости.«Теперь мы говорим о центрах карьеры, а не о центрах занятости. Начиная с 2019 года, по поручению президента России Владимира Путина, мы начали полную перезагрузку привычных всем центров занятости — центров, которые на протяжении достаточно длительного времени видели в качестве своего единственного клиента безработного: ставили его на учёт и выплачивали ему в течение определённого периода времени пособие. Теперь это уже принципиально другие центры. Это центры, которые работают не только с безработным, но и с работодателями, с людьми, которые находятся в поиске работы, которые хотят пройти переподготовку и поменять свою профессию. В 2019-м году флагманская платформа «Работа России» начала трансформироваться в цифровой офис, предоставила возможности мобильной работы с этим офисом и с тех пор продолжает совершенствоваться. Сотрудники центров карьеры постоянно проходят переобучение: по итогам этого года из 22 тысяч сотрудников пройдут переобучение 16 тысяч человек. Но самое главное — это не переобучение в одной точке, это возможность повышать свою квалификацию постоянно, исходя из требований времени», — рассказала Татьяна Голикова.В Липецкой области модернизация службы занятости идёт ударными темпами: только в конце октября на площади Победы, 6а торжественно открыли объединённые модернизированный МФЦ и флагманский кадровый центр «Работа России», а уже 15 ноября запустили ещё три кадровых центра в районах. В новых центрах созданы условия для самостоятельного ознакомления с возможностями портала «Работа России». А с помощью сотрудника соискатель может составить резюме, заполнить заявление на получение услуг. Для взаимодействия с работодателями и клиентами организованы индивидуальные кабинки, кабинеты психолога, переговорные, конференц-залы и колл-центр.По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, в модернизированном кадровом центре «Работа России» можно увидеть не только счастливых работодателей и соискателей, но и счастливых сотрудников службы занятости, у которых теперь совершенно иные условия труда и отдыха. А это не может не сказаться на работе с клиентами.«Здесь созданы все условия и возможности и для переобучения людей, и для трудоустройства, и для молодёжной занятости. С открытием трёх кадровых центров в районах практически вся сеть службы занятости Липецкой области модернизирована и готова к выполнению государственных задач», — отметил Игорь Артамонов.В телемосте с координационным центром правительства на ВДНХ от Липецкой области участвовал и работодатель — директор Липецкого механического завода Вениамин Сизов. Он рассказал, что сотрудничает с кадровым центром давно, и невозможно не заметить произошедших за последнее время в службе занятости положительных изменений.«Задача обеспечения кадрами нашего промышленного предприятия успешно решается. Работаем в разных направлениях, начиная от профориентации школьников, практикуем открытые наборы, проводим ярмарки вакансий. Второе важное направление — это обучение и переобучение наших работников и повышение их квалификации. С помощью службы занятости мы получили субсидию и сейчас порядка 100 моих сотрудников проходят переобучение и повышение квалификации», — поделился позитивным опытом директор Липецкого механического завода Вениамин Сизов.После ещё одной переклички — с Белгородской областью сразу в нескольких карьерных центрах по всей стране одномоментно в прямом эфире по-гагарински со словом «Поехали» и под аплодисменты участников телемоста перерезали красные ленточки.