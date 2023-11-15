В мире

3 минуты назад

40 эвакуированных россиян из сектора Газа вывезут в Москву авиарейсом 16 ноября

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#сектор Газа #эвакуация

Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное, все они допущены к авиаперелету.

Сорок россиян из сектора Газа планируют доставить в Москву 16 ноября, - заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

“Из сектора Газа в расположение российских медицинских специалистов прибыли 40 граждан России. Из них 16 детей и одна беременная женщина. Все они осмотрены специалистами Федерального центра катастроф Минздрава РФ и федеральных медицинских организаций министерства. При необходимости пациентам с неинфекционными заболеваниями, в частности с артериальной гипертонией выданы необходимые лекарственные препараты. Все 40 человек допущены к перелету в Москву. Состояние их оценивается, как удовлетворительное”, - пояснил Кузнецов.

По его словам, предварительно вылет очередной группы в РФ планируется 16 ноября, - передает РИА Новости.
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#сектор Газа #эвакуация

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