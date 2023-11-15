Происшествия

32 минуты назад

36-летняя женщина дискредитировала вооружённые силы в родительском чате

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#спецоперация #дискредитация
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36-летняя женщина дискредитировала вооружённые силы в родительском чате

Другие участники чата, в котором состояли 18 человек, не оставили это сообщение незамеченным.

Чаплыгинский районный суд привлёк 36-летнюю женщину — уроженку Тамбовской области к административной ответственности за дискредитацию вооружённых сил.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 12 октября в в мессенджере в школьном родительском чате, в котором состояли 18 человек, женщина публично выразила свое мнение по отношению к специальной военной операции. Размещённое женщиной и доступное для других участников родительского чата сообщение признали неправомерным и дискредитирующим вооружённые силы России.

Суд оштрафовал женщину по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ на 30 тысяч рублей.
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#спецоперация #дискредитация
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Комментарии (1)

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я

1 минуту назад
В ужасное время живем.....
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