36-летняя женщина дискредитировала вооружённые силы в родительском чате

Другие участники чата, в котором состояли 18 человек, не оставили это сообщение незамеченным.

Чаплыгинский районный суд привлёк 36-летнюю женщину — уроженку Тамбовской области к административной ответственности за дискредитацию вооружённых сил.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 12 октября в в мессенджере в школьном родительском чате, в котором состояли 18 человек, женщина публично выразила свое мнение по отношению к специальной военной операции. Размещённое женщиной и доступное для других участников родительского чата сообщение признали неправомерным и дискредитирующим вооружённые силы России.



Суд оштрафовал женщину по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ на 30 тысяч рублей.