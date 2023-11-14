Происшествия

22 минуты назад

По ДТП с двумя погибшими на елецкой трассе возбуждено уголовное дело

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#ДТП

По версии следствия, к ДТП привели обгон и выезд на встречную полосу. 

По ДТП c двумя погибшими, которое произошло на 260-м километре «Орёл-Тамбов», возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

По версии следствия, 24-летний водитель автомобиля «Белава 1210К0» при обгоне врезался в двигающуюся впереди него в попутном направлении «Ладой Ларгус» с 50-летним мужчиной за рулём. После этого он выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗ-32213» под управлением 48-летнего водителя.

В результате аварии 41-летний и 47-летние пассажиры «Газ-32213» погибли на месте, а водитель и ещё три пассажира получили различные травмы. Также пострадал 24-летний водитель «Белава 1210К0».
286
#ДТП

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