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19 минут назад

На колокольню храма Сергия Радонежского установлен купол

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#церковь #купол
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Большой и малый купола устанавливают сегодня на «студенческий» храм

Два купола, большой и малый устанавливают сегодня на первый липецкий храм, строительство которого начиналось с «нуля» на новом месте.

Строительство целого православного комплекса, который включает в себя церковь, часовню, началось еще в далеком 2001 году. В планах также строительство православной гимназии и воскресной школы. Инициаторами возведения комплекса были преподаватели и ректор ЛГТУ.

Сначала появилась часовня святой Татьяны, затем началось строительство церкви в честь Сергия Радонежского. Эти святые считаются покровителями студенчества.
Сегодня на колокольню храма Сергия Радонежского установили купол. Также сегодня установят еще один купол, малый, надо одной из церковных башенок.

Купола освятил митрополит липецкий Арсений.

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#церковь #купол
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