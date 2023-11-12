Общество

48 минут назад

В Липецке установили стелу, посвященную сыщикам

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#стела #полиция
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В Липецке установили стелу, посвященную сыщикам

Стела установлена на территории УМВД России по Липецкой области

Возле храма-часовни в честь Святого равноапостольного Великого князя Владимира, расположенной на территории УМВД России по Липецкой области, на улице Желябова, установлена стела, посвященная сыщикам.

Во время торжественного открытия, начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Дмитрий Петров вручил благодарственные письма скульпторам Кривопускову Геннадию Васильевичу, Галиченко Оксане Анатольевне и Григорьеву Сергею Николаевичу за создание и установку памятной стелы и поблагодарил ветеранов оперативных служб за значительный вклад в сохранение и приумножение традиций оперативных подразделений, воспитание молодого поколения.

- Идея установления стелы принадлежит ветеранам липецкого сыска. Именно мастерство и компетентность сотрудников оперативных подразделений органов внутренних лет на протяжении долгих лет вносят неоценимый вклад в борьбу с преступностью, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Часовня в честь Святого равноапостольного Великого князя Владимира построена на территории полицейского управления Липецкой области в 2013 году.



348
#стела #полиция
14

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