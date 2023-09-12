Общество

9 минут назад

В Грязинском районе взялись за незаконные строения на берегу

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#река #водохранилище #строительство
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В Грязинском районе взялись за незаконные строения на берегу

Готовят иски в суд.

Земельными инспекторами Грязинского отдела Управления Росреестра по Липецкой области совместно с Грязинской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения земельного законодательства собственниками земельных участков, расположенных в водоохранной зоне реки Матыра и Матырского водохранилища.

Как рассказали GOROD48 в Грязинской межрайонной прокуратуре, проверяли соблюдение природоохранного законодательства в части 20-метровой водоохранной зоны.

Самым распространенным нарушением является самовольное занятие собственниками земельных участков под ИЖС прибрежной территории: на береговой полосе в водоохранной зоне вдоль Матыры и Матырского водохранилища увидели капитальные строения, всевозможные беседки, мангальные, пристани, частные пляжи, временно установленные зарегистрированные плавстредства.

Кое-где оборудованы пляжи, но для них имеется доступ для посторонних. Но зачастую речь идёт о самовольном занятии земель лицами, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них.

В Росреестре добавляют, что покупка земельного участка с нарушениями не освобождает от ответственности за их наличие при дальнейшем использовании такого участка.

Всего были проверены 18 участков в селе Аннино, в городе Грязи, в Казинке, в Большом Самовце, в селе Каменное. Предварительно, нарушения выявили на 6 участках. Больше всего — в самих Грязях вдоль старой береговой полосы в районе улицы Набережной.

Но по всем случаям проверка всё ещё продолжается: предстоит подготовить всевозможные заключения. В ситуации разбираются различные службы — Верхнедонское управление должно дать заключение, не имелось ли изменение береговой линии, кадастровые инженеры — являются ли строения капитальными. Также готовят свои заключения экологи.

Как только всё будет готово —  направят иски в суд. По решению суда собственников-нарушителей могут обязать привести прибрежную зону в первоначальный вид: разобрать и демонтировать свои причалы и заборы, а также обеспечить свободный проход к берегу реки всем желающим. Такая практика уже есть. 

Фото - vk.com/rosreestr48
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#река #водохранилище #строительство
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