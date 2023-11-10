Сегодня в Липецке: живопись Питера, музыканты в белых халатах, липчане отказываются быть господами

Сегодня липчан ждёт много концертов и выставок.

Дожди успокоятся

Температура такая же, как и вчера – 6-8 градусов, но вот доджи прекратятся. Синоптики обещают, что день пройдёт преимущественно без осадков.







Отключения воды

Холодную воду вновь отключат с 10:00 в нескольких домах на улицах Депутатской, 83, 83а; Катукова, 1, 40 вл.1; Киевской, 1; Неделина, 10; Октябрьской, 61; на проспекте Победы, 51/3, 55, 57, 61.







Отключения света

С 8:00 до 18:00 прекратят подачу электричества на улицы Богатырскую, Брестскую, Былинную, Гагарина, Еловую, Интернациональную, Пирогова Плеханова, Тельмана, Хабарова, Шевченко, в переулки Коперника, Н.Руднева, Рахманинова, Ростовский, Чугунный.

С 9:00 до 17:00 во мрак погрузятся улицы Бабушкина, Будённого, Индустриальная, Семёнова-Тян-Шанского, Сенная, Смоленская, переулок Рядовой.







С 9:00 до 12:00 неудобства испытают и жители улицы Героя России Эдуарда Белана. Наконец, на площади Плеханова, 1 напряжение в сети пропадёт с 18:00 до 23:00.

Пробки

Первая пробка, обозначенная на электронных картах красным цветом, появилась, когда в Липецке не было ещё шести утра – на перекрёстке улиц Терешковой и 8 марта сразу после моста через Каменный лог.

Жёлтых участков уже в это время в городе насчитывалось около пятнадцати. Всё потому, что пятница – самый сложный день для дорожного движения. Советуем сегодня быть особенно внимательными на дорогах и чаще заглядывать в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Пробки сегодня могут поджидать вас на каждом шагу.

Народные танцы (12+)

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) сегодня в 19:00 выступят гости из Курска – ансамбль танца "Соловьиный край" России» Курской государственной филармонии.







В Липецке они представят русские народные танцы в проекте «Нить традиций». Вы увидите, самобытные сценические костюмы, максимально приближенные к аутентичным образцы костюма Курской области и традиционные курские танцы, которые обретают второе рождение в наши дни.

Рок и ностальгия нулевых (16+)

В областном Центре культура, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня в 19:00 пройдёт концерт липецкой рок-группы «Хроника».

Фронтмен группы «Доктор Некрас» (Павел Некрасов) начинал карьеру в Мичуринске, был членом команды КВН «Палата №6». Члены той команды выходили на сцену в больничных пижамах, но за 20 с лишним лет Павел вырос и теперь появляется перед публикой вместе с музыкантами в белых докторских халатах. Репертуар соответствующий: например, одна из песен называется «Проклятый галоперидол». Музыканты играют в стиле рок и ностальгируют по ушедшим нулевым.







Павел Некрасов, фото vk.com/khronka



Скрипач-виртуоз (12+)

Концерт сегодня пройдёт и в областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). В 18:30 выступит скрипач-виртуоз Артём Реутов. В его исполнении прозвучат классические произведения великих композиторов. Оплата за концерт – по сердцу, в смысле – любая бумажная купюра.







Фото vk.com/reutov.artem



Шлягеры ушедшего века (12+)

Такой уж сегодня день, что всем хочется танцевать и петь. Любителей музыки ждет даже в Липецком областном краеведческом музее (2л. Ленина, 25) в 15:00 на концерте «Шлягеры ушедшего века».





Перед липчанами выступят заслуженная артистка России Зинаида Карандакова (сопрано), Сергей Блинков (баритон), а подыграет им на фортепиано Сергей Терехов. Прозвучат «Ландыши» Оскара Фельцмана, «Тополя» Григория Пономаренко, «Под луной золотой» Исаака Дунаевского и многие другие песни с богатой историей.

Отдельно за концерт платить не нужно, необходимо лишь приобрести стандартный входной билет в музей за 100 рублей для взрослых и 50 рублей для детей. После выступления можно будет и побродить по залам.

Историк расскажет… (16+)

Работать сегодня краеведческий музей будет и по своему прямому назначению. В 11:00 всех желающих ждут на лекцию кандидата исторических наук Максима Ивашова в рамках проекта «В мастерской древнего гончара». Он выступит на такую животрепещущую тему, как «Использование керамических изделий в обрядах и ритуалах».







Максим Ивашовна фоне бескрайнего русского поля, которое археолог всегда готов перекопать, чтобы найти старинную керамику

Васильевский остров в живописи (6+)

В липецком художественном музее (ул. Ленина. 7) в 17:00 состоится открытие выставки «Васильевский остров. Живопись и скульптура художников Санкт-Петербурга».

Картины, привезённые из города на Неве, в основном написаны в жанре романтического импрессионизма.







Вот уже не один десяток лет пленительная атмосфера Васильевского острова вдохновляет влюблённых в него живописцев. Анатолий Заславский, Юлия Линсбах, Илья Овсянников и другие художники воспели в своём творчестве это знаменитое и культовое место.



Фото предоставлено Липецким краеведческим музеем



Липчане увидят более 80 живописных и скульптурных работ. Выставка пробудет в Липецке до 14 января. Музей работает ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 18:30.

В честь 45-летия худграфа (16+)

Ещё одна выставка откроется в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) в 14:00.

В экспозиции «Учиться творчеству» представлены дипломные и творческие работы студентов и выпускников Института искусств ЛГПУ. Выставка посвящена 45-летия художественно-педагогического образования в Липецке. Посетители увидят академическую и современную живопись, иллюстрации, художественную керамику, произведения резьбы по дереву и кости, батик, различные виды декоративно-прикладного искусства и даже ювелирные украшения.







Господа все в Париже

Только 1% липчан считает уместным использование слов «господин» и «госпожа» в деловом общении. Это выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. 55 % опрошенных поддержали общение на «вы», на «ты» согласны общаться 26% жителей города.

У женщин есть свои отдельные предпочтения. 39% из них хотели бы, чтобы к ним обращались на «вы», но называли по имени и без отчества.







Строгий деловой стиль общения предпочитают врачи – 62%, воспитатели – 60% и учителя – 55%. Самыми демократичными является программисты, специалисты по продажам, менеджеры и дизайнеры – к большинству из них можно обращаться, как хочешь.



Липчане стали чаще работать в выходные



Жители России счастливы и процветают, в Липецке – особенно, но работу на дом в выходные и праздничные дни берут 6 из 10 липчан. Так они пытаются поправить своё материальное положение, выяснили в SuperJob. 28% опрошенных берут работу на дом часто, 33 % - иногда.







Выходные исключительно для отдыха могут позволить себе только 5% опрошенных.

Чаще всех берут работу на дом дизайнеры - 35%, инженеры - 32% и главные бухгалтеры - 22%. Предпочитают не касаться служебных дел в выходные в основном системные администраторы, программисты и секретари.

Дорогие липчане! Признайтесь, вы уже присмотрели себе дела, которые нужно выполнить по работе в выходные. Как бы там ни было на работе или на отдыхе нужно периодически переключать внимание. Лучше всего делать это за просмотром новостей, тем более, что электронное имя Липецка всем давно известно – GOROD48. Чаще заходите на сайт, интересуйтесь окружающим миром и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего достойного внимания. Ждём вас снова и снова!