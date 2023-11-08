Здоровье

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Карантин по ОРВИ объявлен в 6 школах Липецка, но только в одной — полностью

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#карантин #ОРВИ
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Карантин по ОРВИ объявлен в 6 школах Липецка, но только в одной — полностью

В пяти школах на карантине 11 классов.

C 7 по 12 ноября на карантин по ОРВИ полностью закрыта школа № 54 Липецка. Кроме того, частичный карантин охватил 5 школ города — в общей сложности он объявлен в 11 классах. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

Напомним, по правилам, если в классе фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ — порядка 20%, то коллектив или образовательная организация уходят на карантин на семь и более дней.

Решение о введении карантина в этом случае принимает руководитель учреждения.
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#карантин #ОРВИ
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Комментарии (2)

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Гость

18 минут назад
Андрей, это только название "дистанционное обучение", никто не занимается в действительности обучением.
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Андрей

31 минуту назад
Называйте вещи своими именами! Не карантин, а дистанционное обучение!
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