Здоровье
сегодня, 16:25
Карантин по ОРВИ объявлен в 6 школах Липецка, но только в одной — полностью
В пяти школах на карантине 11 классов.
C 7 по 12 ноября на карантин по ОРВИ полностью закрыта школа № 54 Липецка. Кроме того, частичный карантин охватил 5 школ города — в общей сложности он объявлен в 11 классах. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.
Напомним, по правилам, если в классе фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ — порядка 20%, то коллектив или образовательная организация уходят на карантин на семь и более дней.
Решение о введении карантина в этом случае принимает руководитель учреждения.
Напомним, по правилам, если в классе фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ — порядка 20%, то коллектив или образовательная организация уходят на карантин на семь и более дней.
Решение о введении карантина в этом случае принимает руководитель учреждения.
Гость
Андрей