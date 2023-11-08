Карантин по ОРВИ объявлен в 6 школах Липецка, но только в одной — полностью

В пяти школах на карантине 11 классов.

C 7 по 12 ноября на карантин по ОРВИ полностью закрыта школа № 54 Липецка. Кроме того, частичный карантин охватил 5 школ города — в общей сложности он объявлен в 11 классах. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.



Напомним, по правилам, если в классе фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ — порядка 20%, то коллектив или образовательная организация уходят на карантин на семь и более дней.



Решение о введении карантина в этом случае принимает руководитель учреждения.