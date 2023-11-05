В России

41 минуту назад

Четверо пострадали при стрельбе в ресторане в Москве

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Стрельба произошла в ресторане в центре Москвы, пострадали четыре человека. Их госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями", - сказали в пресс-службе. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что трое пострадавших имеют огнестрельные ранения.

Срельбу открыл один из посетителей, он был в нетрезвом состоянии. Его задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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