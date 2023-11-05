Общество
сегодня, 13:16
Котику Сорокина повязали шарф
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К памятнику Виктору Сорокину у Дома мастера липчане явно «дышат неравнодушно»
Очередной перформанс, на этот раз добрый, устроили липчане с памятником художнику Виктору Сорокину у Дома Мастера. На бронзовую скульптуру котика надели теплый шарф.
Ранее «перформансы» липчан носили не такой уж добрый характер. У вандалов стало модой ломать кисть мастера. Это происходило уже несколько раз. Последний – в октябре этого года.
Ранее «перформансы» липчан носили не такой уж добрый характер. У вандалов стало модой ломать кисть мастера. Это происходило уже несколько раз. Последний – в октябре этого года.
4 255
Лена
Animal planet.
А что
Обхохочешься