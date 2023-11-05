Общество

сегодня, 13:16

Котику Сорокина повязали шарф

4 255
#памятник Сорокину #Дом мастера
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Котику Сорокина повязали шарф

К памятнику Виктору Сорокину у Дома мастера липчане явно «дышат неравнодушно»

Очередной перформанс, на этот раз добрый, устроили липчане с памятником художнику Виктору Сорокину у Дома Мастера. На бронзовую скульптуру котика надели теплый шарф.

photo_2023-11-05_11-50-17 (2).jpg

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Ранее «перформансы» липчан носили не такой уж добрый характер. У вандалов стало модой ломать кисть мастера. Это происходило уже несколько раз. Последний – в октябре этого года.
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#памятник Сорокину #Дом мастера
1

Комментарии (4)

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Лена

22 минуты назад
а там четыре года уже как все "котики"ходят в "шарфиках"
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Animal planet.

45 минут назад
Не удивлюсь если шарф украдут. Несколько лет назад спёрли небольшое пластиковое ведро каши с мясом,которое я принес для бездомных животных,живущих на остановке.. Поставил,и пошел в магазин. Вышел,а ведра нет
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А что

50 минут назад
Креативно, верхушка любит даже ржавое железо на пл.Франценюка, контейнеры называть креативом
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Обхохочешься

сегодня, 13:29
Валенки и шапку забыли. Ха-ха...
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