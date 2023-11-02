Горожане недовольны затянувшимися, по их мнению, ремонтными работами недалеко от ТРЦ «Октябрьский».

Липчанин Антон Зотов возмутился тем, что на улицах Меркулова, Папина и Водопьянова никак не закончится реконструкция теплосети, что доставляет уйму неудобств жителям этого района:



«Когда уже закончится издевательство над жителями преимущественноулицы Меркулова и близлежащих? Сколько можно грязь месить и обходить за тридевять земель раскопки, чтобы просто попасть к переходу?».



В качестве доказательства затянувшихся работ он прислал фотографию баннера (его уже сняли), на котором датой завершения реконструкции обозначено 31 октября 2023 года.



«Сегодня был на этом месте три раза. За рабочий день ни одного рабочего там не появилось! Как говорится, конь не валялся!» —добавил Антон.



По номеру телефона, который был указан на снятом баннере, ответил начальник участка ООО «Теплогарант» Сергей Конаныхин. Он рассказал GOROD48, что мэрия выдала разрешение на производство работ до 31 декабря 2023 года, так что он никаких сроков никто не нарушает. Откуда взялась дата на баннере, начальник участка не в курсе, так как не занимался его изготовлением.



—Так как сеть обветшала, компания «Квадра» строит новую. Все для населения делает. И это весомая причина, чтобы немного потерпеть. Мы идем навстречу населению, сделали мостики, чтобы было удобно ходить, — добавил Сергей Конаныхин.