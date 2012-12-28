Искусанный кошкой липчанин пришёл к спасателям: из-за опухшего пальца он не смог снять кольцо

В минувшие выходные в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Липецка в переулке Рылеева, 30а, пришли за помощью двое липчан, которые не смогли снять кольца с рук.Как сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС Липецка, в одном случае помощь потребовалась мужчине, у которого палец распух после укуса кошки, и снять украшение самостоятельно не получилось. Дело в том, что слюна кошки может быть сильным аллергеном и место укуса опухает.Во втором случае обратилась девушка. Спасатели разрезали кольца при помощи слесарных инструментов.Липчанам напоминают: если кольцо застряло и не снимается, не нужно его тянуть и не дёргать — можно травмировать палец. Не стоит ждать, пока отёк усилится — чем дольше, тем сложнее будет снять кольцо. Если самостоятельно снять кольцо не получается — звоните в единую экстренную службу 112 или сразу приходите в переулок Рылеева, 30а.