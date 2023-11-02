Здоровье
сегодня, 10:23
Обгоревший при курении в постели 33-летний ельчанин умер в больнице
За жизнь молодого мужчины боролись липецкие и столичные медики — была проведена консультация с федеральным центром.
33-летний ельчанин, заснувший с сигаретой в руках, скончался в больнице.
Как рассказали GOROD48 в ожоговом отделении Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол», у мужчины были ожоги 75% тела и серьёзная термоингаляционная травма.
Как рассказали GOROD48 в ожоговом отделении Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол», у мужчины были ожоги 75% тела и серьёзная термоингаляционная травма.
Галики