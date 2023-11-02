Здоровье

сегодня, 10:23

Обгоревший при курении в постели 33-летний ельчанин умер в больнице

1 663
#ожог #пожар
2
Обгоревший при курении в постели 33-летний ельчанин умер в больнице

За жизнь молодого мужчины боролись липецкие и столичные медики — была проведена консультация с федеральным центром.

33-летний ельчанин, заснувший с сигаретой в руках, скончался в больнице.

Как рассказали GOROD48 в ожоговом отделении Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол», у мужчины были ожоги 75% тела и серьёзная термоингаляционная травма.
1 663
#ожог #пожар
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Галики

57 минут назад
Курение всё-таки сгубила его. Минздрав предупреждал!
ответить
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

37-летний липчанин получил сильные ожоги при выбросе кипятка из бытового автоклава
#ожог
4
37-летний липчанин получил сильные ожоги при выбросе кипятка из бытового автоклава

25.10.2023 10:01

Здоровье
Карантин объявлен в 19 классах 14 школ Липецка
#школа #карантин
2
Карантин объявлен в 19 классах 14 школ Липецка

24.10.2023 17:34

Здоровье
В Липецкой области выросла заболеваемость туберкулёзом, чесоткой и педикулёзом
#туберкулёз #педикулёз
65
В Липецкой области выросла заболеваемость туберкулёзом, чесоткой и педикулёзом

20.10.2023 11:42

Здоровье
На карантине в Липецке — 14 классов в 11 школах и одна школа полностью
#карантин
3
На карантине в Липецке — 14 классов в 11 школах и одна школа полностью

18.10.2023 15:34

Здоровье
В инфекционной больнице — уже 95 детей с ковидом, пневмониями и ОРВИ
#коронавирус #пневмония
12
В инфекционной больнице — уже 95 детей с ковидом, пневмониями и ОРВИ

17.10.2023 09:34

Здоровье
Ученики 54 классов девяти школ Липецка перешли в обучение онлайн
#карантин
14
Ученики 54 классов девяти школ Липецка перешли в обучение онлайн

13.10.2023 15:13

Здоровье