Общество

44 минуты назад

Липецкие и столичные медики борются за жизнь обгоревшего 33-летнего ельчанина

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#ожог
Липецкие и столичные медики борются за жизнь обгоревшего 33-летнего ельчанина

Мужчина обгорел вместе с матрасом.

В областной ожоговый центр с сильными ожогами госпитализирован 33-летний ельчанин, заснувший с сигаретой в руках. Постель загорелась, и вместе с матрасом обгорел и мужчина. 

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, ельчанин получил ожоги 75% тела. Сейчас он находится на ИВЛ. Липецкие медики сражаются за его жизнь вместе со столичными коллегами: была проведена консультация по поводу лечения пациента с федеральным центром. 

А на 78-летней липчанке загорелся халат от газовой плиты. У пенсионерки сильно обожжены туловище, рука, нога. Пожилой женщине диагностированы ожоги 15% тела. Пациентка находится в реанимации. 

Медики просят липчан соблюдать технику безопасности и осторожность в быту.
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#ожог

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мама Фима

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