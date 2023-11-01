Липецкие и столичные медики борются за жизнь обгоревшего 33-летнего ельчанина

Мужчина обгорел вместе с матрасом.

В областной ожоговый центр с сильными ожогами госпитализирован 33-летний ельчанин, заснувший с сигаретой в руках. Постель загорелась, и вместе с матрасом обгорел и мужчина.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, ельчанин получил ожоги 75% тела. Сейчас он находится на ИВЛ. Липецкие медики сражаются за его жизнь вместе со столичными коллегами: была проведена консультация по поводу лечения пациента с федеральным центром.



А на 78-летней липчанке загорелся халат от газовой плиты. У пенсионерки сильно обожжены туловище, рука, нога. Пожилой женщине диагностированы ожоги 15% тела. Пациентка находится в реанимации.



Медики просят липчан соблюдать технику безопасности и осторожность в быту.