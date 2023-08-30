Общество
сегодня, 13:29
Липецк получит миллиард рублей на новые сети для реновации четырех городских территорий
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Все они — в Тракторном, где должен заработать машиностроительный кластер.
Сегодня при объезде Тракторного глава Липецка сообщила журналистам, что по инициативе губернатора муниципалитет получит миллиард рублей специального казначейского кредита со ставкой в 3,5%, предназначенного на строительство новых сетей для реновации сразу четырех кварталов поселка ЛТЗ.
Обновление этих кварталов, по словам мэра, увязано с созданием на базе бывшего ЛТЗ машиностроительного кластера. Чтобы сделать район привлекательным для будущих работников кластера, кварталы старой застройки разбили на части, которые предложат развивать девелоперам по программе комплексного развития территорий.
— Высокий процент износа коммунальных сетей и отсутствие энергетических мощностей были ключевыми сдерживающими факторами для реализации программы КРТ в Тракторном. Теперь на это будет потрачен миллиард рублей, — сказала мэр.
Проектом реновации территории в границах улиц Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии, а также в районе улицы Радиаторной будет заниматься воронежская компания СЗ «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ». По словам мэра Липецка, это — беспрецедентная история для России, когда застройщик за свой счет будет развивать два не смежных района. Воронежская компания за свой счет обязалась расселить жителей 11 домов на улице Радиаторной уже к концу третьего квартала 2024 года. Этот же инвестор за свой счет снесет старые хозпостройки и гаражи в границах полученной территории.
В сентябре, по словам Евгении Уваркиной, на торги будет выставлен вторая территория, в районе обновленного «Маяка». Потом на торги выставят еще контракта КТР, в определенные под них кварталы также протянут новые коммунальные сети за счет специального казначейского кредита.
Обновление этих кварталов, по словам мэра, увязано с созданием на базе бывшего ЛТЗ машиностроительного кластера. Чтобы сделать район привлекательным для будущих работников кластера, кварталы старой застройки разбили на части, которые предложат развивать девелоперам по программе комплексного развития территорий.
— Высокий процент износа коммунальных сетей и отсутствие энергетических мощностей были ключевыми сдерживающими факторами для реализации программы КРТ в Тракторном. Теперь на это будет потрачен миллиард рублей, — сказала мэр.
Проектом реновации территории в границах улиц Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии, а также в районе улицы Радиаторной будет заниматься воронежская компания СЗ «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ». По словам мэра Липецка, это — беспрецедентная история для России, когда застройщик за свой счет будет развивать два не смежных района. Воронежская компания за свой счет обязалась расселить жителей 11 домов на улице Радиаторной уже к концу третьего квартала 2024 года. Этот же инвестор за свой счет снесет старые хозпостройки и гаражи в границах полученной территории.
В сентябре, по словам Евгении Уваркиной, на торги будет выставлен вторая территория, в районе обновленного «Маяка». Потом на торги выставят еще контракта КТР, в определенные под них кварталы также протянут новые коммунальные сети за счет специального казначейского кредита.
3 803
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