Общество

сегодня, 13:29

Липецк получит миллиард рублей на новые сети для реновации четырех городских территорий

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#КРТ #реновация
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Липецк получит миллиард рублей на новые сети для реновации четырех городских территорий

Все они — в Тракторном, где должен заработать машиностроительный кластер.

Сегодня при объезде Тракторного глава Липецка сообщила журналистам, что по инициативе губернатора муниципалитет получит миллиард рублей специального казначейского кредита со ставкой в 3,5%, предназначенного на строительство новых сетей для реновации сразу четырех кварталов поселка ЛТЗ.

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Обновление этих кварталов, по словам мэра, увязано с созданием на базе бывшего ЛТЗ машиностроительного кластера. Чтобы сделать район привлекательным для будущих работников кластера, кварталы старой застройки разбили на части, которые предложат развивать девелоперам по программе комплексного развития территорий.

— Высокий процент износа коммунальных сетей и отсутствие энергетических мощностей были ключевыми сдерживающими факторами для реализации программы КРТ в Тракторном. Теперь на это будет потрачен миллиард рублей, — сказала мэр.

Проектом реновации территории в границах улиц Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии, а также в районе улицы Радиаторной будет заниматься воронежская компания СЗ «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ». По словам мэра Липецка, это — беспрецедентная история для России, когда застройщик за свой счет будет развивать два не смежных района. Воронежская компания за свой счет обязалась расселить жителей 11 домов на улице Радиаторной уже к концу третьего квартала 2024 года. Этот же инвестор за свой счет снесет старые хозпостройки и гаражи в границах полученной территории.

В сентябре, по словам Евгении Уваркиной, на торги будет выставлен вторая территория, в районе обновленного «Маяка». Потом на торги выставят еще контракта КТР, в определенные под них кварталы также протянут новые коммунальные сети за счет специального казначейского кредита.
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#КРТ #реновация
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Комментарии (3)

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цирк

18 минут назад
ждем ,лет через-30, трактор т-40, с китайской кабиной и мотором от оки, думаю за эти годы нелегитимные чинуши и с беллорусами испортят отношения-149 проц
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Липчанин

40 минут назад
Ну скоро кто то из патриота близких к власти домик купит на Мальдивах
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Фокс

54 минуты назад
муниципалитет получит миллиард рублей специального казначейского кредита . Деньги надо брать не из казны ( казны нет, есть деньги налогоплательщиков), а у тех, кто разваливал этот посёлок, завод, страну. Но даже и этими деньгами не откупиться от вины за тысячи изуродованных и загубленных жизней тракторозаводчан
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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