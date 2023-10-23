46-летний доброволец из Станового погиб в зоне СВО

В зону СВО он отправился в августе этого года.

19 октября при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции погиб 46-летний Дмитрий Зиновьев из Станового.«Дмитрий Вячеславович в августе этого года отправился на фронт добровольцем, как говорил он сам, в этот трудный для страны час не мог оставаться в стороне. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего. О дате прощания с земляком будет сообщено позже на страницах газеты «Звезда», – сообщил глава Становлянского района Сергей Никитин в своём Telegram-канале.