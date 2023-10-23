Липчанин пытался испортить свадьбу родственницы сообщением о бомбе в столовой

За неудачную шутку мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Советский районный суд рассмотрит уголовное дело 42-летнего ранее неоднократно судимого липчанина, который обвиняется в акте телефонного терроризма.



По данным следствия, обвиняемый позвонил в полицию со своего телефона и сообщил взрывном устройстве в столовой на улице Московской. Так он хотел испортить свадьбу родственницы, откуда его выпроводили после конфликта с одним из гостей.



Полицейские и кинолог с собакой обследовали столовую и ничего не нашли.



В ходе следствия липчанин полностью признал свою вину. Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры). Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области,

