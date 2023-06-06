Сомнительный пенальти, удар ногой по голове и фатальное невезение «Ельца»

Ельчанам отчаянно не везло в поселке с фантастической посещаемостью матчей.

Футбольный клуб «Елец» потерпел самое чувствительное поражение в сезоне.

Вдвойне удивительно, что это случилось в посёлке городского типа Волгоградской области с населением 14 тысяч человек под названием Елань. На сельском стадионе с деревянным табло ельчане умудрились проиграть – 1:5.

Местный «Урожай» впервые решил выступить в первенстве СФФ «Центр», но уже заработал репутацию дерзкого новичка: в 7 матчах команда одержала 5-ю победу. В её составе выступают молодые воспитанники школ Волгоградской области, плюс несколько бывших «профи».

Но всё равно была надежда, что ельчане справятся. Возможно, так бы и было, но на игру сильно повлиял пенальти, который на 22-й минуте назначил в ворота гостей арбитр Никита Латынцев.

На видео заметно, как защитник ельчан Артём Сысоев уходит от столкновения, поднимает вверх руки, показывая, что не касается соперника. Игрок хозяев Игорь Крутов (в прошлом «Ротор», песченокопская «Чайка», ставропольское «Динамо») тем не менее картинно рухнул на газон, а судья расценил это как повод для 11-метровог и жёлтой карточки Сысоеву. 23-летний Александр Блинов реализовал удар – 1:0.

Вскоре «Елец» был обязан отыгрываться. На 26-й минуте Александр Ролдугин-младший забросил мяч в штрафную, где многоопытный Александр Кутьин, по случаю лета избавившийся от волос на голове, не реализовал выход один на один с вратарём. Атака «Ельца» продолжилась и в итоге Александр Молодцов получил от защитника …ногой по голове. На этот раз судья решил пенальти не назначать, а ограничился свободным ударом внутри штрафной площади хозяев: на ударную позицию вывели Кутьина, но под мяч успел броситься голкипер Батыр Умиров.

Кошмаром для ельчан стали заключительные минуты первого тайма: на 42-й минуте Блинов прорвался вперёд и бил с острого угла, но голкипер Дмитрия Дробот «потерял» ворота – 2:0. А уже в компенсированное время «Урожай» как по нотам разыграл «домашнюю заготовку» при угловом, защитник ельчан махнул мимо мяча и Тимофей Сонин с нескольких метров сделал счёт – 3:0.

Счёт был не по игре, но результат матча по сути был ясен. Во втором тайме Блиной бильярдным ударом в дальний угол оформил «хет-трик», затем при счёте 0:4 у ельчан престижа забил Владимир Сотников, в Елани вышедший в основном составе.

За минуту до конца основного времени вышедшему на замену Ярославу Щербину ещё и удался удар в «девятку» - 5:1, все напасти свалились на «Елец».



Отметим, фантастическую посещаемость игры в посёлке: 1 650 человек т.е. на матче присутствовал каждый десятый житель Елани!

«Урожай» после победы поднялся на 5-е место, а «Елец» находится на 7-м: в 7 матчах 2 победы, 2 ничьих и 3 поражения. 10 июня команда Дениса Жуковского примет дома дублёров брянского «Динамо».