Машнин в первом тайме играл по ветру, а во втором – по счёту, Беляева собирался гасить

Главный тренер «сталеваров» перечислил основные слагаемые успеха, а автор победного гола Максим Елеев считает, что «Металлург» сполна реабилитировался за фиаско в Иваново.

«Металлург» выиграл в Курске у «Авангарда» - 2:1 , наконец-то поднявшись в заветную «четвёрку», которая весной отправится в главный турнир второй лиги – «Золотую подгруппу», где и будут разыграны путёвки в первый дивизион.

- Во-первых, хочу поздравить с победой наших сегодняшних героев футболистов, а также болельщиков: тех, кто приехал за нами в Курск и поддерживал команду на трибунах и тех, кто переживал за нас, наблюдая за трансляцией в соцсетях, - сказал после матча и.о. главного тренера нашей команды Сергей Машнин, - Поле для обеих команд было одинаковым. Но оно действительно тяжёлое. Наверное, мы чуть лучше приспособились к этому газону. В первом тайме забили два хороших гола, играя по ветру. Во втором тайме играли уже по счёту. В перерыве напомнил ребятам, что 2:0 – довольно скользкий счёт, недаром итальянцы его не любят. Если расслабишься и пропустишь один, то психологическое преимущество перейдёт уже к сопернику.

Мы гол в итоге пропустили, но и сами имели моменты во втором тайме, поэтому считаю, что заслужили победу игрой, характером, желанием, самоотдачей – всеми теми качествами, которыми издавна славится липецкий «Металлург».

- В турнирной таблице сейчас тяжёлая ситуация. Как сильно давит на команду тот факт, что от «Золота» до «группы Б» (по сути – третьей лиги, прим.) буквально один шаг?

- Насчёт регламента можно долго говорить… Действительно – одна ошибка и можно улететь очень далеко вниз. Естественно, есть давление. Как с ним справляться? Я говорю своим ребятам, что самая важная игра у нас – предстоящая. Сегодня у нас была самая важная игра. Теперь мы немного порадуемся и будем готовиться к следующей самой важной игре в предстоящую субботу.

- Как после сегодняшней победы вы оцениваете свои шансы на попадание в «золотую четвёрку»?

- Я даже не смотрел пока в турнирную таблицу. Да и зачем? Отталкиваться нужно от самих себя. Если продолжим выигрывать, что будем в «четвёрке» железно. Поэтому и говорю – самая важная игра теперь следующая.

Автор победного гола защитник «Металлурга» Максим Елеев сказал:

- Мы ехали в Курск за победой, потому что нас к этому обязывала турнирная ситуация: терять очки больше нельзя, нужно выигрывать и попадать в «четвёрку», чтобы весной решать серьёзные задачи. Три тура назад мы проиграли в Иваново «Текстильщику» - 1:6. Многих ужаснул огромный счёт, но я считаю, что мы реабилитировались двумя победами подряд. В итоге «Металлург» поднялся на заветное 4-е место, теперь нужно его удержать.



Максим Елеев



Главный тренер хозяев Игорь Беляев заявил, что у него нет претензий к своим подопечным, но признал, что «Металлург» победил заслуженно.

- На тренировках мы разбирали игру соперника. Знали, что «Металлург» будет низко обороняться и выходить в быстрые атаки, - сказал наставник курян, - Их нужно было гасить, но мы не успевали, чуть вязли, плюс сами старались играть в комбинационный футбол, но поле было всё-таки тяжеловатым. Поэтому у нас было много брака, которым соперник умело пользовался. Во втором тайме начали играть более вертикально, больше выиграли подборов, но, к сожалению, больше одного гола не забили. На таком поле тяжело реализовывать моменты. Да и соперник оборонялся грамотно. Уровень сопротивления был высоким.

Ребята – молодцы, во втором тайме проявили и характер, и желание огромное. У меня нет претензий ни к одному футболисту: все старались, выкладывались. Да, в первом тайме чуть не справились, вследствие чего и проиграли матч.



Игорь Беляев



- Впереди 3 тура. «Авангарду» гарантируют место в «четвёрке» 4 очка. Как собираетесь их набирать в условиях травм игроков, высокой конкуренции?

- Мы собираемся набрать не 4 очка, а 9. Мы – максималисты. Да, кто-то травмирован, кто-то в не в лучшей форме. Но у нас каждый игрок готов отдавать всего себя на поле. За счёт характера и самоотдачи мы готовы преодолевать все трудности.

- Вы говорите, что изучали «Металлург». В этом случае не могли не обратить внимание, что все защитники у липчан под два метра. Тогда почему вы атаковали в основном верхом, сами себе ставя неразрешимую почти задачу – выигрывать борьбу в воздухе у этих гренадёров?

- В первом тайме мы как раз и старались играть за счёт контроля мяча. Передачи шли в основном низом, но взломать оборону не получалось. Рост тут ни причём. Во втором тайме, перейдя на длинные передачи, мы сумели извлечь хоть какие-то дивиденды. Играть только за счёт коротких и средний передач на таком тяжелом поле – это утопия. Поэтому мы задействовали фланги, где у нас умелые игроки, пытались использовать длинные передачи. Тут главное не рост, а игра на подборе т.е. кто будет выигрывать мячи после этих передач. А в первом тайме играли так, как вы и предлагаете – не получилось.

- «Металлург» забил мячи после невероятных ударов. Может, ему просто повезло?

- Хотелось бы, чтобы мы такие удары забивали. Везёт сильнейшим. Липчане молодцы – нашли свои моменты. Красота голов не главное. Важнее, чтобы мяч пересёк линию ворот. У липчан это получилось два раза, у нас – один.



Фото пресс-службы ФК "Авангард"

