Происшествия

7 минут назад

Напротив БСМП столкнулись две легковушки и автобус

57
#Авария

Правда, госпитализировать никого не пришлось.

Авария с участием двух легковых машин и общественного транспорта произошла только что на улице Космонавтов.

По словам очевидцев, сначала столкнулись «Хёндай» и «Митсубиси», затем один из автомобилей отлетел и ударил стоящий рядом автобус маршрута 2т.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, а аварии обошлось без пострадавших, никого не пришлось госпитализировать с соседнюю Больницу скорой медицинской помощи №1, расположенную буквально в нескольких десятках метров.

Выяснением всех обстоятельств ДТП и поиском виновника на месте сейчас занимаются сотрудники ДПС.

57
#Авария

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
24
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

Опять авария с участием грузовиков, теперь на трассе Липецк-Хлевное
#Авария #грузовики
1
Опять авария с участием грузовиков, теперь на трассе Липецк-Хлевное

сегодня, 16:28

Происшествия
Под Липецком столкнулись две фуры
#Авария
6
Под Липецком столкнулись две фуры

сегодня, 16:12

Происшествия
Женщину из Усмани спасла от мошенников коллега, которая сама недавно стала жертвой «разводил»
#Мошенники
12
Женщину из Усмани спасла от мошенников коллега, которая сама недавно стала жертвой «разводил»

сегодня, 11:17

Происшествия
В Липецк на «гастроли» приехал рецидивист из Томска
#Кража
4
В Липецк на «гастроли» приехал рецидивист из Томска

сегодня, 09:08

Происшествия
У парка НЛМК сгорел автомобиль
#пожар #МЧС
6
У парка НЛМК сгорел автомобиль

вчера, 20:43

Происшествия
Жуткая авария со счастливым исходом: багажник вмяло в салон, у водителя — травма пальца
#ДТП #грузовик
18
Жуткая авария со счастливым исходом: багажник вмяло в салон, у водителя — травма пальца

вчера, 20:28

Происшествия