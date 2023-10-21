Напротив БСМП столкнулись две легковушки и автобус

Правда, госпитализировать никого не пришлось.

Авария с участием двух легковых машин и общественного транспорта произошла только что на улице Космонавтов.

По словам очевидцев, сначала столкнулись «Хёндай» и «Митсубиси», затем один из автомобилей отлетел и ударил стоящий рядом автобус маршрута 2т.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, а аварии обошлось без пострадавших, никого не пришлось госпитализировать с соседнюю Больницу скорой медицинской помощи №1, расположенную буквально в нескольких десятках метров.

Выяснением всех обстоятельств ДТП и поиском виновника на месте сейчас занимаются сотрудники ДПС.