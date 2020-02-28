Общество

27 минут назад

Уличные светильники устроили дискотеку в Липецке

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#освещение #проспект Победы
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Зоной незапланированного шоу стал автовокзал.

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Вчера вечером внимание липчан привлекла неадекватная работа уличных светильников на проспекте Победы. Фонари устроили световое шоу в районе автовокзала. Уличные светильники интенсивно мигали по обе стороны проезжей части. Такая ситуация с освещением проезжей части могла спровоцировать ДТП.

Администрация Липецка уже в курсе вчерашнего шоу. На этом участке до сих пор не приняты работы подрядчика реконструкции проспекта Победы - компании «Руслан-1». Уличное освещение возле автовокзала город будет принимать, когда реконструкция магистрали полностью завершится. Представители «Руслан-1» уже направили специалистов налаживать светильники. Проблему устранят в ближайшее время. Предварительная версия  возникновения неполадок — короткое замыкание на одной из фаз одной из линий освещения. Точная причина будет установлена после лабораторного обследования фонарей.
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#освещение #проспект Победы
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Комментарии (4)

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Стать чиновником

7 минут назад
Это фортуна которая несёт ему и его семье материальное благо
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Народный контроль

10 минут назад
Уличное освещение возле автовокзала город будет принимать, когда реконструкция магистрали полностью завершится. +100500! Во-первых, приемку будет осуществлять не город, а чиновники, а это не одно и то же! Во-вторых, а слабо назначить приемку светильников на время завершения ремонта всех дорог в Липецке? Блин, ну когда же в чиновничьи кресла будут попадать те, кто хоть чему-то научился?
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Диджей

12 минут назад
Только, првда, без музыки...
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Таксист

15 минут назад
Так это не первый раз, а регулярно
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