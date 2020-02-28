Уличные светильники устроили дискотеку в Липецке

Зоной незапланированного шоу стал автовокзал.

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Вчера вечером внимание липчан привлекла неадекватная работа уличных светильников на проспекте Победы. Фонари устроили световое шоу в районе автовокзала. Уличные светильники интенсивно мигали по обе стороны проезжей части. Такая ситуация с освещением проезжей части могла спровоцировать ДТП.



Администрация Липецка уже в курсе вчерашнего шоу. На этом участке до сих пор не приняты работы подрядчика реконструкции проспекта Победы - компании «Руслан-1». Уличное освещение возле автовокзала город будет принимать, когда реконструкция магистрали полностью завершится. Представители «Руслан-1» уже направили специалистов налаживать светильники. Проблему устранят в ближайшее время. Предварительная версия возникновения неполадок — короткое замыкание на одной из фаз одной из линий освещения. Точная причина будет установлена после лабораторного обследования фонарей.