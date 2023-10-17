Происшествия
17 минут назад
Липчане заметили в автобусе пассажира с «окровавленным ножом»
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Полицейские проверят сообщение горожан.
В соцсетях опубликовано видео из автобуса маршрута № 2Т, с пассажиром из кармана которого торчит что-то похожее на окровавленное лезвие ножа.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в полицию соответствующих заявлений липчан не поступало. Однако полицейские нашли это видео и начали проверку.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в полицию соответствующих заявлений липчан не поступало. Однако полицейские нашли это видео и начали проверку.
2 562
Липчанин
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