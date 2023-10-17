Происшествия

17 минут назад

Липчане заметили в автобусе пассажира с «окровавленным ножом»

2 562
#нож #общественный транспорт
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Липчане заметили в автобусе пассажира с «окровавленным ножом»

Полицейские проверят сообщение горожан.

В соцсетях опубликовано видео из автобуса маршрута № 2Т, с пассажиром из кармана которого торчит что-то похожее на окровавленное лезвие ножа.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в полицию соответствующих заявлений липчан не поступало. Однако полицейские нашли это видео и начали проверку.
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#нож #общественный транспорт
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Комментарии (2)

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Липчанин

4 минуты назад
Эх , вы ! Надо было бы сзади его чем то оглушить , повалить , выкрутить назад его руки , позвонить по 02 и удерживать его в салоне до приезда полиции !
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*

5 минут назад
Да может он курицу на суп забил. Почему сразу плохие мысли
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