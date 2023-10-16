Утренняя ссора на почве ревности закончилась поножовщиной

Липчанка трижды ударила сожителя кухонным ножом в плечо, подреберье и брюшную полость.

46-летняя липчанка осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожителя.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт разыгрался 3 февраля этого года около 10 утра в одном из общежитий по улице Вермишева.



Женщина и потерпевший уже с утра были пьяны: ранее допоздна они выпивали. Утренняя беседа на кровати не задалась — началась ссора на почве ревности. В ходе конфликта с сожителем женщина трижды ударила его кухонным ножом в плечо, подреберье и брюшную полость.



Мужчине диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением кишки, внутрибрюшное кровотечение, резаные раны. Его здоровью был нанесён тяжкий вред.



В суде липчанка признала вину, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись 51-й статьёй конституции.



В результате женщину признали виновной и по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия» её приговорили к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также женщине придётся раскошелиться на процессуальные издержки — 11 492 рубля.