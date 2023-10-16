Рецидивист получил 10 лет за совращение девочки по интернету

Девочка отправляла ему свои откровенные фотографии и общалась с мужчиной по видеосвязи.

Липецкий областной суд в закрытом режиме рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего отбывающего наказание в колонии строгого режима в Липецке москвича за совращение девочки в интернете. Мужчина получил 10 лет колонии особого режима.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, осужденный на 8 лет лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего мужчина продолжил совращать детей в колонии через интернет, познакомившись со своей жертвой в соцсетях. Не достигшую 14-тилетнего возраста девочку он шантажом заставил отправлять ему свои откровенные фотографии и выходить с ним на видеосвязь. Также друг по переписке отправлял девочке ссылки на порнографические видеоролики.



В ходе следствия мужчина полностью признал вину. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд приговорил его к 10 годам колонии особого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, на срок 8 лет. К назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание по предыдущему приговору, в колонии осужденный должен будет провести 12 лет.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

